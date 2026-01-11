我的頻道

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

馬年4生肖事業走上坡 屬狗貴人助攻、他靠眼光緊抓商機

世界新聞網／輯
四生肖事業走上坡。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）
不少人關心新一年職場與財運走勢，《搜狐》以「馬年運勢」為主題報導，點名屬狗、屬虎、屬雞、屬豬4生肖在事業與財富面向被看好持續走強，不僅工作推進更順，也更容易在關鍵時刻遇到提點與支援的貴人，整體呈現「事業帶財、手頭更寬裕」的氛圍；其中以貴人運、開拓新領域、投資判斷與工作表現受到關注。

屬狗

屬狗在馬年被形容為「忠誠踏實」成為最大優勢，做事認真負責、態度一絲不苟，容易獲得主管與同事肯定。職場上因為能穩定把事情做完、願意持續精進，工作成果更容易累積，並在挑戰與壓力中不斷突破自我。財務面則以工作表現帶動收入為主，特別是貴人運被看好，可能來自上司指導或合作夥伴提供資源與協助，讓事業推進更順，財富也隨之增加，降低對金錢的焦慮。

屬虎

屬虎的關鍵字落在「勇猛與領導」。馬年的節奏被認為能激發屬虎的鬥志與潛能，使其在職涯上更敢於冒險、嘗試新領域或新專案，憑開拓精神在競爭中脫穎而出。工作面上，屬虎往往扮演帶隊角色，能推動團隊攻克難關、提升整體戰力。財運方面，同樣強調貴人助力，包含關鍵時刻提供建議、資源與支持的人脈，有助事業蒸蒸日上，也讓收入與資產更具成長空間。

屬雞

屬雞在馬年被視為「智慧與敏銳」加分的族群，靠洞察力更容易捕捉到賺錢機會。職場上，屬雞重視細節、追求完美，做事嚴謹可降低失誤與繞路成本，進而交出亮眼成果。財務面則主打對市場動態的分析能力，能把握時機做出更明智的投資或理財判斷，提升額外收益的可能。同時，人際關係被看好更融洽，身邊志同道合者與貴人增加，遇到困難更容易獲得鼓勵與支援，讓事業與財富之路走得更穩。

屬豬

屬豬在馬年被描述為「福氣與好運」相對集中，性格溫和、心態樂觀，有助在職場維持良好合作氛圍。工作面上，屬豬較容易得到主管賞識與同事協助，任務推進順利，並迎來新的發展機會。財務面則被看好正財、偏財皆有收穫，整體生活更顯富足無憂，呈現順風順水的走勢。

