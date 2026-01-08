房屋裝修7盲點恐害荷包失血 這樣破解避免被坑

房屋裝修是大工程，不理解模糊的預留款用語、忽略隱藏費用等行為可能都會造成比預期更多的花費甚至負債，若能使用AI檢視報價單能避免類似情況發生。房屋裝修示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Jessica Hearn）

如果擁有自己的房子，每次整修或翻新時難免都會擔心荷包是否大失血；建設公司GreatBuildz的研究指出，78%的房屋改善計畫會超出預算，將近三分之二的屋主因為意料之外的預算而負債，承包商的報價單常令人看不懂，往往藏有複雜的價錢結構和隱藏費用。

所幸如今身處數位時代，科技可以幫助人們藉由數據和比價工具避免翻新房屋帶來的經濟壓力，AI 能在成本飆升前發現潛藏的錯誤，避免造成財物損失。GO Banking Rates報導列出屋主在房屋翻新過程中支付過高費用的七種隱形方式，以及AI能如何避免該種情況發生。

1. 工作範疇（scope of work）內容遺漏

拆除、垃圾清理、收尾細節等都是承包商常故意不列在報價單上，藉此降低費用，但最終帳單會跑出來的項目，AI可以依照工程進度逐項檢視報價單，確保沒有遺漏，避免房子裝修到一半突然被收幾千元的費用。

2. 沒有理解模糊的預留款用語

預留款指的是設計或工程中未定、但預計會產生或需要調整的費用，例如傢俱款式，同一個字如材質（material）和飾面（finish）在不同報價單中可能指不同事物，AI可以抓出合約中含糊的用語和細則，讓人在簽約前問清楚。

3. 誤信「低價」等於「划算」

費用低的報價單不等於很划算，那可能代表有些東西沒寫在合約上。AI可以分析多個報價，找出不切實際的低報價，避免未來被收額外費用或廠商為了壓低價格而偷工減料。

4. 不比較報價格式

每份報價單的格式和單位都不同，A廠商可能以每平方英尺計價，B廠商直接列出總價，而AI可以將不同格式標準化後再比較。

5. 忽略重複項目和隱藏費用

沒有人想為同個項目付兩次費用，或突然要付一筆意料之外的金額，利用AI可以發現任何重複或不合理的費用，發現人眼可能忽略的細節。

6. 低估透明化的力量

擁有房產並不代表就能完全理解承包商的報價，這代表屋主無法掌握主動權，而AI能生成定價和加價模式的報告，並讓屋主在談判中以此為依據，明確房屋翻新的合理價格。

7. 忽略長期連鎖反應

法律糾紛、工程延宕、承包商和屋主間的齟齬，這些都能以一份以清晰簡潔的文字寫成的報價單避免，而要有這樣一份報價單，就讓AI從裝修的最開始就加入這個過程。