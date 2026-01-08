我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

按照新飲食指南 一周每人食品開銷增至175美元

川普稱守國際法 但唯一限制是「我的道德」

房屋裝修7盲點恐害荷包失血 這樣破解避免被坑

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
房屋裝修是大工程，不理解模糊的預留款用語、忽略隱藏費用等行為可能都會造成比預期更多的花費甚至負債，若能使用AI檢視報價單能避免類似情況發生。房屋裝修示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Jessica Hearn）
房屋裝修是大工程，不理解模糊的預留款用語、忽略隱藏費用等行為可能都會造成比預期更多的花費甚至負債，若能使用AI檢視報價單能避免類似情況發生。房屋裝修示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Jessica Hearn）

如果擁有自己的房子，每次整修或翻新時難免都會擔心荷包是否大失血；建設公司GreatBuildz的研究指出，78%的房屋改善計畫會超出預算，將近三分之二的屋主因為意料之外的預算而負債，承包商的報價單常令人看不懂，往往藏有複雜的價錢結構和隱藏費用。

所幸如今身處數位時代，科技可以幫助人們藉由數據和比價工具避免翻新房屋帶來的經濟壓力，AI能在成本飆升前發現潛藏的錯誤，避免造成財物損失。GO Banking Rates報導列出屋主在房屋翻新過程中支付過高費用的七種隱形方式，以及AI能如何避免該種情況發生。

1. 工作範疇（scope of work）內容遺漏

拆除、垃圾清理、收尾細節等都是承包商常故意不列在報價單上，藉此降低費用，但最終帳單會跑出來的項目，AI可以依照工程進度逐項檢視報價單，確保沒有遺漏，避免房子裝修到一半突然被收幾千元的費用。

2. 沒有理解模糊的預留款用語

預留款指的是設計或工程中未定、但預計會產生或需要調整的費用，例如傢俱款式，同一個字如材質（material）和飾面（finish）在不同報價單中可能指不同事物，AI可以抓出合約中含糊的用語和細則，讓人在簽約前問清楚。

3. 誤信「低價」等於「划算」

費用低的報價單不等於很划算，那可能代表有些東西沒寫在合約上。AI可以分析多個報價，找出不切實際的低報價，避免未來被收額外費用或廠商為了壓低價格而偷工減料。

4. 不比較報價格式

每份報價單的格式和單位都不同，A廠商可能以每平方英尺計價，B廠商直接列出總價，而AI可以將不同格式標準化後再比較。

5. 忽略重複項目和隱藏費用

沒有人想為同個項目付兩次費用，或突然要付一筆意料之外的金額，利用AI可以發現任何重複或不合理的費用，發現人眼可能忽略的細節。

6. 低估透明化的力量

擁有房產並不代表就能完全理解承包商的報價，這代表屋主無法掌握主動權，而AI能生成定價和加價模式的報告，並讓屋主在談判中以此為依據，明確房屋翻新的合理價格。

7. 忽略長期連鎖反應

法律糾紛、工程延宕、承包商和屋主間的齟齬，這些都能以一份以清晰簡潔的文字寫成的報價單避免，而要有這樣一份報價單，就讓AI從裝修的最開始就加入這個過程。

AI

上一則

洛時精選／美2大懸案 業餘解碼者破案？

下一則

看似簡單其實能有效燃脂 「站立動作」揮汗三分鐘見成效

延伸閱讀

從燃油車換成電動車 這5個習慣一定要改

從燃油車換成電動車 這5個習慣一定要改
加州女靠出租自家後院泳池 月收最高達7萬美元

加州女靠出租自家後院泳池 月收最高達7萬美元
北美生活省錢有感 華人分享「不花冤枉錢」採買習慣

北美生活省錢有感 華人分享「不花冤枉錢」採買習慣
自家後院就能拔蘿蔔 加州華人一次採收地瓜、番茄...整籮筐

自家後院就能拔蘿蔔 加州華人一次採收地瓜、番茄...整籮筐

熱門新聞

有幾個星座以沉著冷靜、善於控制情緒聞名。 圖／AI生成

男朋友首選…脾氣最好「3大星座」冷靜又可靠 善用行動表現

2025-12-29 15:00
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」(Lluvia Morales / Unsplash)

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

2026-01-05 13:25
三生肖女性紅顏又好命。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

2026-01-03 23:25
「藏海傳」、「許我耀眼」入榜2025年豆瓣最高分華語劇集榜單。（取材自豆瓣）

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

2026-01-06 20:25
屬狗者一旦認定養生方向，往往能長時間堅持，成效也相對穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

3生肖全年少病痛 屬牛自律提升精神、他敢於調整生活型態

2026-01-04 23:25
2026年逢馬年，雖沖犯太歲，但要留意趨吉避凶，遇事心態放正，忍辱負重。（本報資料照片）

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

2026-01-04 00:42

超人氣

更多 >
原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光
委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課