研究揭有1臉部特徵 失智風險更高

世界新聞網／輯
研究發現，面部老化可能是全身性炎症的可視化信號，而魚尾紋明顯的人，其認知功能受損的機率可能高於皺紋不明顯的人；魚尾紋示意圖。(取材自Unsplash @Katelyn G)
根據研究顯示，臉上的皺紋，尤其是眼角魚尾紋，可能預示晚年罹患阿茲海默症的風險。近期研究發現，外表看起來比實際年齡老的人，12年間罹患失智症的風險比看起來年輕的人高出60%以上，即便已考慮健康與生活方式因素。魚尾紋最明顯的人，其認知功能受損的機率是皺紋最少者的兩倍以上。研究認為，面部老化反映身體整體生物年齡，顯示對腦部疾病的易感性，可作為早期篩檢失智症高風險族群的指標。

據每日郵報Daily Mail報導，一項研究分析了英國生物樣本庫超過19.5萬名60歲及以上人士的健康數據，平均追蹤12年。結果顯示，外觀看起來比實際年齡老的人，罹患失智症風險高出61%。這種關聯在肥胖者、夏季長時間戶外活動者及遺傳阿茲海默症風險較高的人中最為明顯。此外，血管性失智症風險增加55%，未明確分類的失智症風險升高74%。

研究也發現，看起來比實際年齡老的人更可能吸菸、缺乏運動，男性比例較高，且憂鬱症狀與其他健康問題較多。他們在認知測試中的表現較差，包括處理速度、執行功能和反應時間。這表明，外觀老化與認知能力下降密切相關。

另一項在中國進行的研究，對象是約600名的老年人。研究人員將照片展示給50名獨立評估員，每被評估看起來比實際年齡大一歲，其認知受損風險增加10%。此外，使用影像技術量化皺紋數量與對比度，結果顯示魚尾紋總數和明顯程度與認知受損關聯最強，面頰及其他皮膚指標則較弱。

研究指出，老化影響不僅限於神經系統，心血管疾病、糖尿病、骨關節炎、慢性肺病及多種癌症都與慢性發炎和細胞老化相關。慢性疾病、壓力累積、DNA損傷及荷爾蒙變化可在臉部表現出來。慢性發炎在失智症病理中扮演關鍵角色，促進神經損傷並加速大腦老化，因此面部老化可能是全身性炎症的可視化信號，有助於早期識別失智症風險。

