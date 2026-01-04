買1送1反讓荷包大失血？專家揭露6大「偽省錢陷阱」

專家指出許多人以為的省錢妙招，其實更讓荷包大失血。(圖／123RF)

許多小資族或家庭引以為傲的理財小妙招，在專家眼中可能正是導致荷包大失血的元凶。根據英國每日郵報指出，報導揭露了六種最容易讓人產生錯覺的「偽省錢策略」。例如購買「買一送一」或「第二件五折」的商品，感覺是賺到，但可能是買了不需要的東西。

每天記帳的「成效幻覺」

理財顧問黛比．漢考克（Debbie Hancock）指出，記錄小額開銷會給人一種「正在掌控財務」的虛假成就感。愛記小錢是因為削減一杯拿鐵、一份報紙很簡單，能立刻帶來心理上的舒適感。而面對動輒數萬元的固定帳單（如房貸利息、高額保費 ），大多數人會產生避重就輕的心態。漢考克直言：「看到大額開銷會讓人退縮，因此很多人乾脆不看。」

「買一送一」或「第二件五折」

根據統計，在商場看到「買一送一」或「第二件五折」時，大腦會自動將其標記為「賺到」。如果買了不需要的商品，或因為存貨過多而任其過期，這種行為不是在省錢，而是在幫超市清理庫存。銀行 App thinkmoney 的專家 Vix Leyton 指出，這是典型的買家心理學案例：「如果你買了兩件，但其中一半最終進了垃圾桶，你其實完全沒贏，反而多付了一件的錢。」如果買了不需要的商品，或因為存貨過多而任其過期，這種行為不是在省錢，而是在幫超市清理庫存。

有債務在身卻優先存錢

若身上背負著15%的信用卡循環利息，卻仍然定期存錢。理財專家警告，這種「存錢優先、還債其次」的行為，恐怕會讓資產大縮水。財務顧問菲利．波尼亞（Philly Ponniah）指出，人類傾向於將財富分成不同的「桶子」（心理帳戶）。無論你把錢放在哪個桶子，它們都是同一筆資產。如果你的定存利率 是1.5%，但債務利率是15%，你每存一分錢，實質資產就在以13.5%的速度蒸發。

使用獎勵信用卡卻沒全額還清

許多人為了湊點數里程、拿現金回饋而瘋狂刷卡。理財專家警告，只要你有一筆帳單沒有全額繳清，產生的利息不僅會吃掉所有回饋，還會讓你擁有無止盡的利息。財務顧問菲利．波尼亞（Philly Ponniah）指出，這是信用卡公司的心理戰，利用即時回饋模糊了消費者的判斷。刷卡的支付痛感遠低於付現。付現金時，錢從手中消失是痛苦的，而刷卡卻像是一種權力展現。

此外，每筆消費都伴隨著點數或回饋金入帳，這種「花錢還能賺錢」的錯覺，讓大腦產生錯誤的成就感，導致人們不知不覺買下超出預算的物品。

省小錢花大錢

省下幾千元的診所診察費、汽車保養費或家電檢修費而感到沾沾自喜？專家警告，這並非省錢，而是「財務自殺」。這些被省下的小額支出，在未來往往會以數倍、甚至數十倍的災難性帳單回報。許多家庭在面臨財務壓力時，首選的省錢手段就是「跳過定期維護」。但若之後發生問題，償還代價恐怕更高。

使用優惠券App

每當手機跳出「限時7折」或「滿額現抵」時，是否會不自覺地點開？專家表示，這些 App 表面上在幫你省錢，實際上正透過心理戰術引誘你進行無意義的消費，讓你花掉原本根本不需要支出的預算。根據折扣平台 VoucherCodes 的數據顯示，有高達41%的使用者坦承：他們之所以購買某樣商品，僅僅是因為看到了折扣優惠，而非原本就有需求。這種現象被稱為「創造性支出」。商人在你腦中創造了一個原本不存在的渴望，再用折扣讓你覺得不買可惜。

