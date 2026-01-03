60歲律師退休改當高中老師 薪水變少卻有一優點

因為生活無聊與成本上升等因素，愈來愈多退休人士選擇重返職場，不僅賺取額外收入，還能促進健康，一名60歲的律師就在退休後重回職場，擔任高中教師。教學示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash.com@Vitaly Gariev）

布萊斯（Marty Bryce）是一位60歲的訴訟律師，他覺得這個工作沒有成就感，感覺常常浪費時間在眼裡只有金錢的客戶身上，退休 後他開始思考下一步，想起自己曾經在法學院擔任客座講師的愉快經歷，因此決定到賓州費城 西天主教預備高中（West Catholic Preparatory High School）教書，雖然收入變少，但卻過得更充實，同時退休儲蓄更有保障。

Moneywise報導，並非所有退休人士都喜歡打球或搭郵輪過日子，為了在退休生活中找到目標和秩序，重返職場（Unretiring）越來越普遍。2024年求職協助網站ResumeBuilder調查750位介於65到85歲的長者，其中有22%受訪者表示自己正在工作，其中四成表示先前已退休；而已退休的受訪者當中有13%表示自己很可能會重返職場。考慮重返職場的首要原因是生活成本上升，其次分別是生活無聊、住房成本上升，以及償還非醫療債務。

生活成本增加與存款不足讓許多人很難在60歲退休，一個常用的估算法是到完全退休年齡（full retirement age）時，儲蓄須達到年收入的10到12倍；同時多數美國人認為存款達126萬元便能舒服退休，但很多人無法達到此目標，金融服務公司Empower的調查發現，50多歲的美國人退休帳戶餘額中位數為44萬1611元，而60多歲者為53萬9068元。金融公司西北互惠（Northwestern Mutual）的研究顯示，嬰兒潮世代只有44%的人認為自己財務上已準備好退休，而有40%的人擔心自己會花光存款，所以許多退休人士重返職場並不奇怪。

雖然62歲就能開始領取社會安全福利金，但完全退休年齡前，每個月領取的金額會略微打折。如果達完全退休年齡並延後領取，社安金則會逐月增加，直至70歲為止。因此愈晚退休，最終能領到的金額也會增加。醫療支出是另一個需要考慮的事項，因為聯邦醫療保險 （Medicare）要等到65歲才生效，所以需要私人保險填補空檔，此時第二份工作收入就能幫上忙。

許多退休人士可能在重返職場上遇到障礙，但也可以像布萊斯一樣，尋找人才短缺的工作。布萊斯說，他知道國內目前教師短缺，但他不想到法學院教書，認為在高中當老師能產生更大的影響力，而且這也是他想要的工作。經驗是最寶貴的資產，而退休人士的經驗豐富，因此可考慮從事原本專業領域的相關教學工作，例如生物學家或許能到家得寶（Home Depot）的園藝部門工作；歷史迷可以在當地博物館工作。

重返職場不僅能帶來額外收入，也有益健康。多項研究顯示重返工作的長者通常身心健康變得更好，也覺得人生更有意義。布萊斯說，與青少年們相處讓他覺得自己年輕許多，看著學生成長也讓他很有成就感。