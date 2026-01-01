我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華女大學開始存退休金 24歲已達六位數

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為這辦會員

2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
3生肖在2026年需保持寬厚謙和之態，謹防波折反覆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Cheng Shi Song）
3生肖在2026年需保持寬厚謙和之態，謹防波折反覆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Cheng Shi Song）

新年來臨，許多人會在這個時刻回顧過去一年的得與失，檢視自己的成長與不足，作為未來前進的參考。有人選擇沉澱心情，感謝一路走來的經驗與教訓；也有人決定放下遺憾與挫折，不再糾結過往，而是以更輕鬆的心態迎接新的一年。無論是反思或慶祝，都是與自己對話的方式。「搜狐網」命理文章解析，3個生肖需保持寬厚謙和之態，謹防波折反覆、傷災破財、矛盾衝突等意外狀況，2026年愈是低調自持，愈能逢凶化吉、消災解厄。

屬豬者

屬豬的人個性單純善良，待人隨和，做事不計較細節，也願意承擔責任。過去一年容易感到壓力較大，內心想法反覆，可能會出現自我糾結或情緒困擾，進而影響判斷力。

2026年不適合做重大決定或啟動重要計畫，宜以保守穩定為主。建議保持冷靜與理性，專注累積實力，不宜參與合作、聚會或金錢交易等變數較多的事情。

屬蛇者

屬蛇的人心思細膩、應變能力強，氣質帶有神秘感，做事懂得隨機調整。原本容易獲得他人支持，有發揮能力的空間，但近期外在環境衝突較多，容易捲入是非或誤會。

2026年建議採取防守策略，不宜過於主動。行事最好提前做好風險評估，專心處理自己的事情，不宜參與應酬、談判或交易活動。

屬猴者

屬猴的人獨立自主，責任感強，做事講求實際，也願意默默付出，原本有助力與貴人運，但同時也容易因人際或金錢問題而消耗心力。

2026年若太積極，反而容易惹上麻煩，建議新的一年以靜制動，保持警覺與低調，不要獨自決定新合作、投資或擴展財務相關行動。

生肖運勢

上一則

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

延伸閱讀

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
2026年3生肖桃花運升溫 屬猴魅力全開、他靠真誠取勝

2026年3生肖桃花運升溫 屬猴魅力全開、他靠真誠取勝
告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂

告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂
4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案

4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案

熱門新聞

乘客登機，空服員親切問候下其實暗藏仔細的觀察，在短短幾秒鐘的接觸中，不僅在核對登機證，更是在透過視覺尋找關鍵線索。示意圖。（取材自unsplash.com@Thomas de LUZE）

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

2025-12-28 02:30
五生肖明年運氣更好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@JacLou- DL）

告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂

2025-12-26 23:20
3生肖會在2026年1月迎來職場大突破，有人升職為高層，有人跳槽進大廠，甚至有人直接跳三級晉升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich）

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

2025-12-28 23:20
養車不僅要考慮保險和維修費，折舊率也會大幅影響價值。圖為特斯拉Model S。(路透)

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025-12-25 18:25
真正讓人感到受傷的，往往來自於內心的冷漠與忽視。(圖╱123RF)

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

2025-12-28 21:28
屬龍的人在馬年貴人運明顯，機會也更頻繁，創業者有望靠合作夥伴資源擴張版圖、推升利潤。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fariz Hermawan）

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

2025-12-29 22:25

超人氣

更多 >
福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」
公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境