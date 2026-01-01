2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨

3生肖在2026年需保持寬厚謙和之態，謹防波折反覆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Cheng Shi Song）

新年來臨，許多人會在這個時刻回顧過去一年的得與失，檢視自己的成長與不足，作為未來前進的參考。有人選擇沉澱心情，感謝一路走來的經驗與教訓；也有人決定放下遺憾與挫折，不再糾結過往，而是以更輕鬆的心態迎接新的一年。無論是反思或慶祝，都是與自己對話的方式。「搜狐網」命理文章解析，3個生肖需保持寬厚謙和之態，謹防波折反覆、傷災破財、矛盾衝突等意外狀況，2026年愈是低調自持，愈能逢凶化吉、消災解厄。

屬豬者

屬豬的人個性單純善良，待人隨和，做事不計較細節，也願意承擔責任。過去一年容易感到壓力較大，內心想法反覆，可能會出現自我糾結或情緒困擾，進而影響判斷力。

2026年不適合做重大決定或啟動重要計畫，宜以保守穩定為主。建議保持冷靜與理性，專注累積實力，不宜參與合作、聚會或金錢交易等變數較多的事情。

屬蛇者

屬蛇的人心思細膩、應變能力強，氣質帶有神秘感，做事懂得隨機調整。原本容易獲得他人支持，有發揮能力的空間，但近期外在環境衝突較多，容易捲入是非或誤會。

2026年建議採取防守策略，不宜過於主動。行事最好提前做好風險評估，專心處理自己的事情，不宜參與應酬、談判或交易活動。

屬猴者

屬猴的人獨立自主，責任感強，做事講求實際，也願意默默付出，原本有助力與貴人運，但同時也容易因人際或金錢問題而消耗心力。

2026年若太積極，反而容易惹上麻煩，建議新的一年以靜制動，保持警覺與低調，不要獨自決定新合作、投資或擴展財務相關行動。