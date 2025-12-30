時薪360美元 美國航空機長全年薪資單曝光「高得驚人」

我的頻道

世界新聞網／輯
一名機長的薪資單截圖近日在社群上曝光，顯示他的年薪高達45萬8000美元，引發網友熱議；機長示意圖，非新聞當事人。(取材自Unsplash @Nejc Soklič)
一名美國航空（American Airlines）機長的薪資單截圖近日在社群上曝光，引發網友熱議。根據他的薪資單機截圖顯示，這名機師的年薪高達45萬8000美元，讓許多網友直呼難以置信，有人指出薪資單上尾數有一大堆「零」，也有人認為完全可以接受，「負責操作那台在3萬5000英尺高空、承載我生命的機器的人，應該拿到很高的薪水。」

據紐約郵報(New York Post)報導，貼文上的資訊顯示，該薪資單來自一名駐點邁阿密的美國航空波音737機長。從截圖中可見，其年度薪資高達45萬8000美元。報導指出，飛行員的薪資會依航空公司、飛行時數及職位而有所不同，而這份薪資單顯示的收入水準，已遠超多數人的想像。

報導指出，該名機師之所以能獲得如此高的收入，部分原因在於其時薪水準，約為每小時360美元，而這甚至還不是飛行員的最高級距。駕駛如波音777或空中巴士A350等大型客機的機長，時薪最高可達450美元。根據Flying的資料數據，一般飛行員平均每年飛行約900小時、每月約75小時，累積下來便形成相當可觀的年收入。

▲ 影片來源：X平台＠aviationbrk（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

不過，報導也指出，飛行員並非可以無限制增加飛行時數以提高薪資，其工時受到聯邦法規嚴格限制。此外，航班間的休息時間、飛行前後的作業時數，以及機師在航空公司的資歷年資，都是影響可飛行時數的重要因素。

這張薪資單由「Breaking Aviation News & Videos」帳號分享到社群平台上後，引來大量網友留言。有網友表示，當你的生命掌握在別人手中時，你一定希望坐在駕駛艙裡的是最有能力的人，也欣賞他們具備足夠的訓練與專業，確保空域安全；也有人開玩笑鼓勵年輕人去考飛行員執照。

不過也有人指出這份工作的不容易之處，「就算給我50萬美元，我也不想承受那些糟糕的班表、機場環境、面對一般大眾、長期住飯店、工會亂象、航班延誤等，那聽起來根本是種悲慘的人生。」

