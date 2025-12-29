馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

我的頻道

屬龍的人在馬年貴人運明顯，機會也更頻繁，創業者有望靠合作夥伴資源擴張版圖、推升利潤。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fariz Hermawan）
馬年將到，不少人關注職場與荷包走向。根據《搜狐》報導，屬牛、屬龍、屬猴、屬豬在今年更容易把努力轉成實際收入：有人用踏實與紀律把小錢攢成大財，有人因人脈牽線迎來升遷跳槽機會，也有人靠副業與多元投資擴大現金流，另有人以穩健理財與節流方式讓資產保值增值，整體呈現「開源＋節流」雙軌並進的趨勢。

屬牛

屬牛的人向來勤懇務實，馬年更強調「日拱一卒」的累積效應。工作上主動承接任務、執行力到位，容易獲得主管肯定，薪資調整或獎金同步增加；生活上則以精打細算為核心，先做理財規劃、縮減不必要開支，再透過定期儲蓄、基金定投等方式讓資金穩定成長。隨著專業能力長期沉澱，屬牛的人也可能接到技術諮詢、培訓授課等兼職案源，替收入再添一筆。

屬龍

屬龍的人在人際與資源整合上更吃香，馬年貴人運明顯，機會也更頻繁。職場方面可能因前輩提攜、同事引薦而獲得升遷，或跳槽到更高平台帶動薪資成長；創業者則有望靠合作夥伴資源擴張版圖、推升利潤。偏財運同步走旺，透過社交活動、投資資訊或資金方支持，增加額外財源，展現「合作帶財」的特色。

屬猴

屬猴的人則主打機智靈活，擅長跟上產業變化。主業上能提出創新方案解題，爭取獎金或股權激勵；副業方面更可能把興趣變現，例如自媒體、網店經營，或利用專長接翻譯、設計等案子，打造多元收入。面對市場風口，屬猴的人也較會嘗試短期投資，如數位貨幣、新興產業股票等，小幅進帳但重視分散風險。

屬豬

屬豬的人以心態穩、生活感強見長，馬年呈現福氣與財運並進。職場因親和力佳、團隊協作順，帶動績效達標與獎金入袋；日常消費擅長找高性價比方案，如團購、二手交易，省下的就是賺到的。財務上偏向長期與穩健，可能因家庭支持、意外之財增加儲蓄，同時選擇國債、銀行理財等工具保值增值，讓日子越過越踏實。

生肖運勢

