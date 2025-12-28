若中了勁球頭獎該怎麼做？理財專家籲別犯這6常見錯誤

美國勁球（Powerball）樂透示意圖。(路透)

美國樂透勁球 （Powerball）近期開出一人獨得的18億1700萬元頭彩，創下美國樂透史上第二高彩金，多名理財專家提醒，中獎後的決策往往比中獎號碼本身更為關鍵。據理財網站Fortune報導，財務規劃師指出，歷來不少得主因一連串看似不起眼的錯誤，最終讓「一生一次的橫財」演變成長期且公開的財務困境，甚至影響人際與人生方向。

倉促做出重大決定

多家財經媒體與理財專家一致警告，中獎後過於急躁是最具破壞性的錯誤之一，包括立刻辭職、馬上領獎或迅速進行大額消費。專家建議，得主應先冷靜下來，在完整規劃出爐前避免任何不可逆的決定，尤其是本能式地在一次領取或分期年金之間做選擇，因為這將牽動稅務時點、投資彈性與資金壽命，而鉅額獎金在扣稅後往往大幅縮水。

公開身分並失去隱私

CNBC等媒體指出，過早在社群媒體 或公開場合談論中獎消息，容易引來詐騙 、訴訟與無止境的金錢請求。理財顧問反覆強調，應盡量保持低調，並在法律允許下考慮以信託方式領獎或匿名處理，以降低成為目標的風險，同時也能減輕突如其來的名氣對婚姻、友情與人身安全造成的壓力。

未建立專業團隊

多家財經機構指出，試圖自行管理九位數甚至十位數資產，往往是昂貴的錯誤。專家建議，中獎者在領獎前就應建立一支小而精的專業團隊，通常包括律師、稅務專家及具備「突發財富」經驗的受託理財顧問，而不是倚賴自認「懂理財」的親友，以免誤判風險。

過度消費並假設金錢用之不竭

Business Insider引述顧問經驗指出，許多得主誤以為資產永遠花不完，因而快速購置多棟豪宅、私人飛機或投入高風險投資，導致財富迅速流失。專家提醒，若未設定可持續的支出與提領機制，也未妥善分散投資，即便是天文數字的獎金，也可能在稅負、市場波動與長期維護成本下逐漸侵蝕。

與家人、朋友及公益對象之間的界線不清

理財顧問指出，另一常見錯誤是「沒有計畫的慷慨」，包括臨時借款、反覆贈與或無上限的承諾，最終在拒絕時反而傷害關係。專家建議，中獎者應事先訂定清楚的贈與與公益框架，明確界定金額與對象，避免因公開關注而被迫成為「單人安全網」。

忽視長期規劃與人生目的

大型理財機構的指引顯示，不少得主沉浸於短期幻想，如購屋、名車與旅行，卻忽略遺產規劃、稅務結構與長期投資布局。專家認為，及早處理遺囑、信託與資產傳承，並思考中獎後的人生方向，才能讓這筆意外之財成為長久且具世代意義的財富，而非短暫的幸運插曲。