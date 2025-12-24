適合低光照室內 7種植物好養又美觀

想在沒有窗戶、光線較少的房間種綠植，可以選擇耐旱植物。心葉蔓綠絨示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Parker Sturdivant）

能在大片採光良好的窗戶旁種植物是最理想的情境，但諸如浴室或辦公隔間等沒有窗戶、光線較少的環境也能用堅韌耐旱的植物點綴。Southern Living報導列出7種最適合低日照環境的室內綠植。需注意雖然這些植物能在人造光環境生長，但在浴室等大部分時候處於黑暗狀態的空間，可能需要使用生長燈補充光照。這些植物生長速度較慢，而且不需要頻繁澆水，澆水前先用手指觸摸土壤，一般而言當土壤上方幾英寸感覺乾燥時再澆水。

1. 虎尾蘭（Snake Plant）

虎尾蘭漂亮的直立外形能讓任何建築空間增添趣味，平坦的葉片可能是深綠色或夾帶白色或金色斑紋。同屬的棒葉虎尾蘭（snake plant cylindrica）具有圓角矛狀葉片，也很有趣。虎尾蘭只需要土壤上方幾英寸感覺乾燥時再澆水即可。

2. 金錢樹（ZZ Plant）

金錢樹具有光滑橢圓狀的葉片和吸引人的直立外觀，土壤幾乎乾燥時再澆水即可，即使數個月不澆水也能存活。雖然金錢樹在光線少的房間內生長緩慢，但是是最適合種在無窗房間的植物之一。

3. 蜘蛛抱蛋（Cast Iron Plant）

蜘蛛抱蛋的英文名稱直譯為「鑄鐵」，因為如指甲堅硬，而且能在光線少、濕度低和不常澆水的環境下生存而得名。這種植物曾在維多利亞時代很受歡迎，最近因為人們發現其在惡劣環境下的堅韌程度而重返流行。蜘蛛抱蛋有著長又漂亮的帶狀無莖葉片，還有各種色彩的品種，等到土壤上方幾英寸感覺乾燥時再澆水即可。

4. 黃金葛（Golden Pothos）

這種藤本植物有著漂亮的心形葉片，葉片上還有金色斑紋。黃金葛價格不高，幾乎任何超市或大型零售店都買得到，雖然品種繁多，但金黃綠種是採光少的環境下最不挑剔的品種，當土壤上方1到2英寸感覺乾燥時再澆水。

5. 富貴竹（Lucky Bamboo）

雖然這種植物外觀像竹子，其實是一種摘除葉子的龍血樹屬植物。富貴竹可以種在土壤或水裡，而且常被編成或彎曲成心形等特殊形狀，據說能夠帶給人好運。種在土裡時應保持土壤微濕；若是種在水中，每隔數周就應換一次水。

6. 心葉蔓綠絨（Heartleaf Philodendron）

這種藤本植物具有光澤的心形葉片，而且是最容易種的室內綠植之一，只需土壤上方幾英寸感覺乾燥時再澆水，光線少的空間也能生長，雖然有時可能會產生徒長現象。

7. 粗肋草（Aglaonema）

粗肋草是韌性極強的植物，能忍受光線少的環境，而且不需要頻繁澆水，等到土壤上方幾英寸感覺乾燥時再澆水即可。粗肋草有許多吸引人的品種，帶著銀色或粉紅色斑紋，能為較暗的房間增添色彩。