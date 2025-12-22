葉大又亮眼 庭院想防雜草生長可種這項植物

我的頻道

世界新聞網／輯
玉簪碩大的葉片能防止陽光照射到土壤，讓雜草種子及幼苗無法生長，是天然的防雜草利器。圖為玉簪。（取材自unsplash.com@chris robert）
玉簪碩大的葉片能防止陽光照射到土壤，讓雜草種子及幼苗無法生長，是天然的防雜草利器。圖為玉簪。（取材自unsplash.com@chris robert）

照顧花園或庭園時，拔雜草是最累人的工作之一，不想拔草拔到腰酸背痛的人，不妨嘗試種植玉簪（hostas），其茂密的層冠能防止雜草種子和幼苗生長和繁殖，是預防雜草在庭院內「肆虐」的長期且低養護妙招，選擇葉片大、株型飽滿的品種，就能有效防止雜草佔領自家庭院。

House Digest報導，玉簪是喜陰的多年生植物，以大片又艷麗的葉片聞名，葉片顏色有綠色、藍色和金色，它們不只能為庭院增添色彩，還能讓人不用化學藥劑而清除雜草。

玉簪的蓮座狀葉叢中會長出茂密油亮的葉片，大到足以不讓陽光照到土壤，隨著植株生長成熟會長成美麗茂密的冠層，有效阻止雜草的種子和幼苗生長，最棒的是只要維持最佳照顧條件，玉簪每年都能保持其美麗。

如果想藉由種玉簪來防止雜草，記得要提供最佳的生長環境。要種在花床中並有遮蔭，特別是在下午時段，或種植在全天都能被高大樹冠遮蔽的花床中。即便有些品種可耐全日照，它們通常需要大量澆水和施肥，才能維持蓬勃生氣和亮麗色彩。

即使盡了最大努力，玉簪也可能出現葉片邊緣焦枯、斑駁褪色等不良狀況，尤其是夏季炎熱乾燥的南方氣候，因此，最好將玉簪種植在朝北的牆邊，讓它們沐浴晨光，或種植在林地花園中。

玉簪在潮濕、有機的土壤中長得最好，建議將它們種在能獲得充足水分和養分的花壇中，而不是種植在疏於照料或缺乏維護的區域。除非使用堆肥，否則應避免種在黏質或壓實的土壤中。

在排水不良、積水的土壤中，玉簪的根系可能會腐爛，而蛞蝓和蝸牛則會啃食它們的葉子，因為它們會被這種環境吸引。如果沒有種植抗蛞蝓的品種，也就是葉子厚實到害蟲難以鑽入的品種，就可能不得不使用一些廚房必備品來驅趕蛞蝓和蝸牛。

玉簪種類繁多，除了顏色，植株大小和葉片形狀各有不同，但想要獲得最好的抑制雜草生長效果，應選擇枝葉茂密、葉片大的植株才能有效遮蔽陽光。如果想在空隙放小土丘，或是讓玉簪在花圃前自由生長，則選擇中小型、高度不超過18英寸的玉簪，如「奇異金頂針」（Kiwi Golden Thimble）、「龍尾」（Dragon Tails）等品種皆可。如果想要大面積覆蓋，可以選擇紫玉簪（Hosta clausa）。

不過要記得，即使是生長速度最快的玉簪可能也需要超過三年才能長到最大尺寸，因此第一年務必在花圃鋪上覆蓋物，避免雜草生長，植株成熟後花圃就能自主維護。

在冬季氣溫低於華氏28度（約攝氏零下2.22度）的地區，玉簪葉片可能會枯萎，雖然春天很快就會長出新芽，鋪設樹皮有助於抑制頑強的雜草生長。

避免頻繁分株，因為這會影響玉簪橫向蔓延的速度。在鹿和田鼠氾濫，又沒有圍籬阻擋的地方，玉簪可能效果不彰。最後要避免寵物接觸玉簪花圃，因為這種植物可能對牠們有毒。

園藝

