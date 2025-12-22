我的頻道

南加隱秘公園：賈伯斯的靈性導師、甘地遺骨都在此

後廚髒亂噁爆 上海網紅黃魚麵館被查

「聽聽你自己講那什麼話」 3星座陰陽怪氣就愛搞彆扭

世界新聞網／輯
3星座最容易被認為是愛賭氣又犯尷尬。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）
有些人總是無法坦率接受他人的回應，習慣以彆扭、反向的角度看事情，即使本人沒有自覺，在旁人眼中也可能被認為「很愛鑽牛角尖」。若長期以這樣的方式與人相處，不僅容易誤解他人，也會讓自己感到疲累。日本媒體「占TV」解析，3星座最容易被認為是愛賭氣又犯尷尬，建議有這樣傾向的人試著用正面的方式理解別人的話，對溝通會更有幫助。

天蠍座：強烈嫉妒他人的成功

天蠍座向來以嫉妒心強著稱，當身邊的人在工作或生活上獲得成功時，他們很難以真心說出一句「恭喜」。因為成功的主角不是自己，內心便會湧現不甘與失落，即使表面看似冷靜，心中卻早已被嫉妒填滿，心裡默默認為自己更有能力，可能會脫口而出「只是運氣好吧」或「我早就拿過那個獎」這種掃興的話。

牡羊座：自我意識過強

牡羊座個性強勢、主觀意識濃厚，即使他人出於善意或好心，只要不符合自己的信念，就難以坦然接受。他內心或許感到開心，卻因不願示弱、想保護自尊心，而無法坦率說出一句「謝謝」，甚至可能顯露出嫌棄或困擾的表情，這種彆扭的性格，常讓牡羊座做出與真心相反的舉動。

水瓶座：刻意維持與眾不同

水瓶座最無法忍受自己變得普通，總希望保持「怪咖」形象，即使受到稱讚，若覺得過於平凡，反而會產生抗拒心理。面對喜歡的人，也可能故意說反話，「我才不想跟你去，你自己去就好。」、「你有事就先走，不用管我。」水瓶座不擅長直接表達真實情感，因此成為12星座中最具代表性的陰陽怪氣人。

