美國人飛去東京迪士尼比在國內玩迪士尼便宜？專家算算看

有美國網友認為，飛去東京迪士尼和在樂園玩的所有費用比去美國國內的迪士尼還便宜，引發網友熱烈討論。圖為東京迪士尼樂園。（取材自unsplash.com@Roméo A.）

美國人玩迪士尼 樂園，去東京樂園的費用可能比去美國本土的迪士尼還便宜，這個問題最近在多個社群平台和旅遊網站引發熱烈討論，有美國網友說他們一家三口去東京迪士尼玩兩天再加三天在京都觀光，總費用比去奧蘭多的迪士尼便宜，有人認為這是因為日本的物價相對便宜，而專家解釋，去東京是否比較便宜取決於買票的時間和如何購票，東京的門票比較便宜，但購買特權的費用較高。

紐約郵報（New York Post）報導，Instagram和迪士尼旅遊網站DisneyDorks、Disney Tourist Blog近期都出現討論去東京迪士尼和美國的迪士尼哪裡較便宜的文章，引發網友熱烈討論，而報導指出這取決於多項因素，例如住的飯店、出發地、機票價錢和去迪士尼的日子。

專精迪士尼樂園的旅遊代辦弗蘭奇（Chris French）說，實際上東京和美國迪士尼間的差異不是每一項花費的金額，而是消費的時間，東京迪士尼的門票、食物和紀念品較便宜，但欣賞每場表演、遊行和優先搭乘遊樂設施的特權費用較高。

根據東京迪士尼官網，成人一日票價格在7900至1萬900日圓間，約51至70美元，12至17歲的青少年為6600至9千日圓，約42至58美元，4至11歲的孩童為4700至5600日圓，約30至36美元；而佛州的迪士尼世界度假區10歲以上的遊客標準門票至少119美元，在熱門日子則飆漲至274美元，加州迪士尼也不遑多讓，一日票票價最低104美元。

有網友在Reddit 表示，飛去日本、去東京迪士尼、住飯店，再飛回美國都比去迪士尼度假區便宜；貼文引發網友熱議，持正反意見的網友紛紛分享看法，累積超過百則留言。

網友「SayomiTsukiko」說他最近兩個樂園都有去，日本便宜太多了，各方面都比美國便宜。網友「salemonz」說，他和妻子帶著9歲的女兒去東京迪士尼玩兩天，再去京都玩三天，所有費用和在奧蘭多三天一樣。

每年都固定要造訪全球迪士尼12個樂園的弗蘭奇認為該篇貼文並非事實，具有誤導性。弗蘭奇說，一張門票在迪士尼度假區可以玩到更多，東京則較少，而且在東京要住迪士尼很貴的飯店，才能在兩個園區享有特權。

弗蘭奇說，東京迪士尼有兩個園區，但佛州迪士尼有四大主題樂園和兩座水上樂園，佛州比較大，遊玩需要的時間也比較久，設施也比較多，因此會花更多錢，且佛州迪士尼全年都有超棒的促銷活動，能有效減少成本。

但對32歲的奧克拉荷馬州居民史密斯（Sam Smith）來說，東京迪士尼仍是她最愛且最便宜的選擇。史密斯東京、加州和佛州的迪士尼都去過，她和丈夫2023年從達拉斯飛到東京，來回飛機票700美元，地鐵票9美元，他們搭地鐵去及離開樂園，路人都很有禮貌，「迪士尼樂園都很乾淨，但東京迪士尼是超級乾淨。」