「地母」導演張吉安驚豔：范冰冰哭戲 連鼻水濃度也能控制

中央社台北電
范冰冰(右)演出張吉安導演的新作「地母」，下田耕作。(取材自臉書)
中國女星范冰冰拿下金馬影后的電影「地母」已在台灣上映，導演張吉安回憶，范冰冰透露受過已故作家瓊瑤訓練，詮釋哭戲連鼻水濃稠度都能控制，開拍時一次就過讓他驚豔。

馬來西亞導演張吉安、香港演員許恩怡、台灣演員白潤音昨天出席媒體茶敘。張吉安分享，「她（范冰冰）開拍前還問我鼻涕要濃稠，還是要流下來的，因為瓊瑤阿姨有教過她怎麼哭。」原以為哭戲要嘗試多次拍攝，但范冰冰說：「我一次過就好了，不用拍到3個小時。」

張吉安笑說，一喊卡後，范冰冰臉上還掛著鼻水就主動詢問他滿不滿意，讓他既驚訝又驚喜。許恩怡也說，電影殺青後有主動向范冰冰請益哭戲秘訣，「她就說多多感受啊，體驗生活啊。」

張吉安分享，范冰冰片中要學習畫符、解將頭，刻意讓她跟自己父親學習，事前很快就獲得爸爸媽媽同意，「沒想到他們看到范冰冰後說，原來妳就是那個白冰冰，范冰冰當下就說蛤？」張吉安笑說：「我媽還有買白冰冰的傳記，然後他們一直都有在看台灣的綜藝節目，反而對白冰冰比較熟。」

許恩怡片中飾演范冰冰的女兒，她表示，范冰冰很照顧劇組每個人，不會只考慮到自己，且范冰冰總是活力十足，有時拍得晚時，大家會抽空小憩，「但她還是都超有精神的，我沒見過她的狀態不是百分百的。」

張吉安表示，范冰冰得獎後曾說過希望再合作，他也不排斥。他同時提到一直很喜歡台灣歌手陳珊妮，若有機會也想跟陳珊妮合作。

