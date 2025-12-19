錯過冷凍寶藏區？到Trader Joe's購物要注意這7件事

Trader Joe's物美價廉，容易讓人買太多，注意7件購物秘訣有助顧客省錢省時。超市示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Gemma C ）

雖然Trader Joe's 以物美價廉聞名，但店裡各種有趣、顯眼的食品和吸引人的季節性商品，即使是精打細算的顧客都可能不小心過度消費，因此徹底瞭解Trader Joe's的購物政策有助消費者省錢，避免落入購物陷阱。Daily Meal報導列出7個讓人在Trader Joe's花太多錢的原因。

1. 沒有試吃就購買商品

從每年季節性的限定商品，到今年的新商品，Trader Joe's隨時都會上架新貨。如果不確定自己是否想要某商品，店裡常有擺放特定試吃品的桌子，除了酒類、冷凍生鮮以外，大部分即食品都能詢問店員索取試吃再決定購買。試吃後不想買也別擔心，店員會與其他顧客和員工分享剩下的食物，所以並不會浪費；同時你可以避免購買不想要的商品而省錢。

2. 忽略冷凍食品

如果走進Trader Joe's後就瘋狂購買，廚房裡可能會堆滿吃不完的食物，反而要不停丟掉過期的商品，或許該調整購物策略，將注意力轉向冷凍食品區。從水果蔬菜、義大利麵到肉類和蘸醬，Trader Joe's的冷凍食品應有盡有，許多商品還很便宜，享受美食同時不用焦慮食物隨時會過期，既解除壓力又省錢，而且冷凍食品的品質與營養價值與對應的生鮮產品相差不大。

3. 沒有退掉不喜歡的商品

除了購買前可以試吃，Trader Joe's也有非常慷慨的退貨政策。或許是沒時間索取試吃品，或購買了無法試吃的商品，不滿意都可以拿回Trader Joe's退換貨。員工表示就算沒有收據，也能取得商品退款。

退還不想要的商品是省錢的好方法，也能讓Trader Joe's追蹤顧客對商品的想法，並根據回饋暫時或永久下架商品，畢竟通過該品牌嚴格而神秘的試吃測試不代表商品必定暢銷，假如買到難吃的商品，退貨不僅顧客能省錢、店家也能獲得寶貴的回饋，可謂雙贏。

4. 忘記帶環保袋

想像自己站在結帳櫃台卻忘記帶Trader Joe's的環保托特包，當下花幾個銅板再買一個袋子不是問題，但如果這種情境重複上演，就會累積成一筆可觀的錢。Trader Joe's的環保袋可愛、多用途又耐用，迷你托特包等很受歡迎的款式甚至可以轉售變現。看到店裡推出新的色彩繽紛、吸引人的新設計時很難忍住不買，但如果帶著先前買的袋子就比較容易控制衝動。

5. 買整箱而不是一瓶飲料

許多Trader Joe's分店允許顧客開箱購買單罐飲料，而不須購買整箱；不過這項政策並不適用所有分店，因此動手拆紙箱前務必先詢問店員。根據店裡的飲品規定，甚至也適用啤酒、蘋果酒、硬蘇打水（hard seltzer）和罐裝雞尾酒等酒精飲品。如果在超市看到貨架上擺著一罐罐飲料，可以自由組合或單獨購買，就代表該分店允許顧客購買單件商品；或者也可以直接詢問店員，既省荷包又省冰箱空間。

6. 飢餓時前往購物

多項研究發現，飢餓時容易讓決策偏向立即獲得滿足，忽視決策帶來的長期影響。飢餓的顧客不僅傾向購買不健康食品，更可能衝動超額消費。飢腸轆轆時多花幾塊錢買更貴但可以馬上食用的食物似乎無傷大雅，但長期累積下來就會成為一筆可觀的開銷。如果肚子餓走進超市，深呼吸並直衝試吃區吃點東西再開始購物。

7. 沒有追蹤店裡最新消息

Trader Joe's的忠實粉絲似乎總能第一刻得知店裡的最新產品、食譜秘方和促銷優惠，其實只要追蹤品牌刊物Fearless Flyer和官方廣播節目Inside Trader Joe's，任何人都能成為Trader Joe's的購物達人。Fearless Flyer可以在當地分店索取，或是申請郵寄到家中，完全免費，紙上精美的插圖與華麗的文字充滿樂趣，而且能追蹤店內最新商品的消息。Trader Joe's員工則會在廣播節目中分享他們最喜愛的商品，還有各種創意用法，可以從中獲得新的靈感，讓購物更有計畫。善用這些免費資源能簡化購物體驗，並省下金錢和時間。