好市多四種有機食品被會員嫌棄 這項糟糕到直接扔了

好市多 （Costco）有種類繁多的有機食品供顧客選擇，從雞蛋 到椰子水，很多常吃的食品都有有機版本，部分有機食品的價格也很親民。但不是所有好市多的有機食品都值得購買，Daily Meal報導綜合好市多網站上的顧客評價、社群平台上的討論及專家看法，研究好市多自有品牌科克蘭有機食品的口味、口感和使用體驗，選出五項值得購買和四項不值得購買的科克蘭有機食品。

值得購買

1. 科克蘭有機希臘優格（Kirkland Signature Organic Greek Yogurt）

科克蘭有機希臘優格絕對是優格愛好者的首選，不但容量大、多達48盎司可以吃好幾周，味道、口感和CP值都是一流，雖然質地可能不如他牌般濃稠，但其滑順口感讓它能有多種用途，還能平衡麥片或穀片的粗糙口感。

這款希臘優格還有個讓顧客非常喜愛的酸味，有網友說那個酸味和一湯匙的果凍、果乾、堅果或格蘭諾拉麥片非常搭；另一人說她很喜歡科克蘭有機希臘優格是因為優格不會太甜，她可以視心情加入自己喜歡的配料，很多都很搭。

2. 科克蘭有機楓糖漿（Kirkland Signature Organic Maple Syrup）

科克蘭有機楓糖漿是Grade A 琥珀色等級，沒有其他廉價品牌中可能會加的任何添加物、香精或防腐劑，並且在這樣的情況下兼顧口味，有純正的甜味且用途廣泛，可以倒進燕麥片、讓飲料變甜、烘焙時使用，或讓鹹的菜餚多一些甜味層次。

這個有機楓糖漿的瓶子也讓人激賞，壺狀瓶身上有小把手，符合人體工學又兼具美感，放在流理台上也不會突兀。

3. 科克蘭有機特級初榨橄欖油（Kirkland Signature Organic Extra Virgin Olive Oil）

找到好的橄欖油品牌但不貴很難，若還要加上有機這個條件更難，但科克蘭有機特級初榨橄欖油滿足一切條件，這款冷萃的橄欖油一瓶2公升，但其風味濃郁辛辣，又有多種使用方式，消耗速度可能比你想像快得多，絕佳的品質讓好市多會員不斷回購，在好市多的網站上滿分五分拿下4.8分。

4. 科克蘭有機特板豆腐（Kirkland Signature Organic Extra Firm Tofu）

這是好市多相對新的產品，但已經因為超高CP值和紮實口感，在全國各地贏得顧客一致好評。有網友說她上周買了一盒，質地紮實，炒過後還維持原型，就販售的價錢來說比她預期好太多了。不過每個人對軟硬的感覺不同，建議還是親自嘗試過後才能知道是否合自己的口味。

5. 科克蘭有機椰子水（Kirkland Signature Organic Coconut Water）

椰子水的好壞只有一線之隔，好的椰子水口感清爽還帶點甜味，品質差的椰子水味淡但有詭異的鹹味，還有一點硫磺味。而科克蘭的有機椰子水極受會員歡迎，因為沒有額外加糖，所以甜而不膩，冰過之後喝起來很提神醒腦，炎炎夏日很適合來上一杯，單喝或和其他飲料混合都很搭，例如可以搭配蔓越莓汁或鳳梨汁，也可以加點汽水。

不值得購買

1. 科克蘭有機墨西哥 玉米片（Kirkland Signature Organic Tortilla Chips）

科克蘭有機墨西哥玉米片過去不是如此，每一片玉米片都很大，有濃郁玉米香，曾是很多人的最愛，但好市多似乎在幾年前將供應商從Mission換成別的廠商，自此之後玉米片品質直線下滑，顧客發現玉米片尺寸縮水到可憐的大小，玉米味也消失了，吃起來味道很淡，有人覺得調味不足，也有人覺得太鹹。

2. 科克蘭有機水煮蛋（Kirkland Signature Organic Hard-Boiled Eggs）

會員近期發現科克蘭有機水煮蛋的品質顯著下降，很多人反映水煮蛋的口感軟爛，更令人倒胃的是還有人在蛋裡發現血。就算沒有口感問題，這些水煮蛋的味道也不好吃，有人說水煮蛋有一種奇怪的味道，他們懷疑可能是防腐劑造成的，還有人說吃起來有酸味和腐臭味。

3. 科克蘭有機黑糖（Kirkland Signature Organic Brown Sugar）

黑糖感覺是很難出錯的產品，但好市多做到了。不少顧客反映這款黑糖的缺點，有人說用過一次後就打算丟掉，因為很容易結塊又硬，顆粒太大，用在烘焙時味道太淡，沒有其他黑糖那種糖蜜或焦糖的味道。還有人抱怨用科克蘭有機黑糖做出來的餅乾沒味道又硬，完全不是預期中黑糖可以帶出的柔軟軟糯的口感。

4. 科克蘭有機雞肉（Kirkland Signature Organic Chicken）

近幾年來對於好市多雞肉品質下降的討論似乎無窮無盡，大家抱怨的內容都差不多，不外乎有股腥味、吃起來很硬、像木頭，這問題也影響了好市多的有機雞肉，會員批評有機雞肉嚼起來很吃力、纖維太多、口感不佳。

除了口感，科克蘭有機雞肉還有一股難聞氣味，感覺肉才剛買回家就快要過期了，甚至照理說把肉冷凍起來可以放上好幾個月，但科克蘭有機雞肉卻讓人用得不安心，導致大量雞肉被丟棄，消費者浪費很多錢。