在好市多購物可先看價格標 上面數字竟有這涵義

世界新聞網／輯
好市多店內商品價格標籤上的日期代表該商品上一次價格異動的時間。好市多示意圖。（取材自unsplash.com@Marcus Reubenstein）
好市多Costco）重視性價比，吸引不少精打細算的顧客上門消費。但除了比價和計算單價，資深顧客透露商品價格牌上的小細節也藏有秘密，消費者可藉此判斷價錢較高的商品是要馬上購買還是可以靜觀其變。

Takeout報導，好市多的價格標籤隱藏著商品是否打折的密碼，若要購買較昂貴的商品，可以先看價格標籤右下角的一行數字，這行字通常在價錢數字下方。

報導指出，這行數字是日期，代表該項商品上一次價格有變動的時間，如果日期已是好幾周以前，表示商品的價格已經有一段時間未更動，這時候若架上還有很多該商品，不妨再等等，因為這代表該商品不久後可能會降價。

好市多深知顧客熱愛在店裡尋找各種超值商品，在購買大包裝的生活用品時意外發現打折的名牌服飾或高級酒，這是好市多的策略之一，好市多首席營運長阿達莫（Claudine Adamo）曾說，在好市多購物就是一場尋寶之旅，因此無論價格標籤上的日期是否為行銷策略的一部分，可以肯定的是這也是尋寶的一部分。

價格標籤上還有很多其他可以解讀的密碼。若價格是.99結尾，這表示該商品不會有任何特價，也許未來會降價，但不用浪費太多時間等待；若價錢標籤上有星號，表示該商品不會再補貨，因此好市多粉絲也將該星號暱稱為「死星」（death star）。

不過，也不是所有價錢標上較舊的日期就代表未來有機會打折；如果價格是9但不是0.99結尾的商品，代表限時特價，因此之後反而是會漲價，所以當你看到想買的300元咖啡機特價220.49元時，最好趕快下手。另外，若價格是0.88結尾，代表可能是退貨商品、展示品或輕微瑕疵的商品，趁還有貨時趕快買，因為庫存不多，但購買前記得檢查是否有刮傷或凹損。也可留意價格是0.97結尾的商品，這代表是特價商品，通常是要移動庫存時出現。

延伸閱讀

在好市多常找不到要買的東西？可能是落入賣場心機戰術

好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨

好市多11美元「節慶零食禮盒」熱銷 內含1物能重複利用

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

