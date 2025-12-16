早鳥不一定便宜 2026年美國海內外30處最實惠飛行目的地

「美元航班俱樂部」利用數萬筆歷史票價、即時價格與促銷出現頻率的數據進行分析，發布了「2026年便宜機票預測」，篩選出那些「穩定維持低票價」的目的地；機場示意圖。(美聯社)

根據最新航空數據分析，2026年有望成為近年來旅遊性價比最高的一年。旅遊訂閱服務「美元航班俱樂部」（Dollar Flight Club）公布最新廉價航班預測名單，整理出明年機票 價格最具優勢的美國國內與國際航點。名單顯示，旅客有機會以不到95美元飛往佛州，或以低於200美元的價格前往中美洲，甚至多個歐洲城市的來回票價也可壓在450美元以下。

據網站Parade報導，美元航班俱樂部指出，此次預測並非偶發性的「一次性超值票」，而是透過數萬筆歷史票價、即時價格與航線優惠出現頻率進行分析，找出長期、穩定出現低票價的目的地，發布了「2026年便宜機票預測」。結果顯示，共有15個美國國內城市與15個國際城市，在不同季節反覆出現具吸引力的票價，讓旅客在不犧牲旅行品質的情況下，有效拉長旅遊預算。

報告也指出，季節性對票價影響顯著。春季適合前往歐洲及美國國家公園，秋季整體票價相對疲軟，而冬季則適合規劃陽光型度假行程。另有一項觀察顯示，若選擇在假期「當天」搭機，反而可能避開人潮、撿到更低票價。整體而言，多數目的地票價均低於全美平均水準，使2026年成為精打細算旅客不可錯過的一年。

2026年美國境內最便宜的15個目的地（來回平均票價）

勞德岱堡（FLL）— 95美元

奧蘭多（MCO）— 105美元

芝加哥（ORD/MDW）— 94美元

匹茲堡（PIT）— 108美元

達拉斯（DFW/DAL）— 129美元

夏洛特（CLT）— 92美元

底特律（DTW）— 119美元

諾克斯維爾（TYS）— 104美元

彭薩科拉（PNS）— 108美元

得梅因（DSM）— 110美元

邁阿密（MIA）— 115美元

奧蘭多桑福德（SFB）— 95美元

鳳凰城（PHX）— 115美元

丹佛（DEN）— 110美元

克里夫蘭（CLE）— 110美元

2026年美國飛往海外最便宜的15個目的地（來回平均票價）