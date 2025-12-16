早鳥不一定便宜 2026年美國海內外30處最實惠飛行目的地
根據最新航空數據分析，2026年有望成為近年來旅遊性價比最高的一年。旅遊訂閱服務「美元航班俱樂部」（Dollar Flight Club）公布最新廉價航班預測名單，整理出明年機票價格最具優勢的美國國內與國際航點。名單顯示，旅客有機會以不到95美元飛往佛州，或以低於200美元的價格前往中美洲，甚至多個歐洲城市的來回票價也可壓在450美元以下。
據網站Parade報導，美元航班俱樂部指出，此次預測並非偶發性的「一次性超值票」，而是透過數萬筆歷史票價、即時價格與航線優惠出現頻率進行分析，找出長期、穩定出現低票價的目的地，發布了「2026年便宜機票預測」。結果顯示，共有15個美國國內城市與15個國際城市，在不同季節反覆出現具吸引力的票價，讓旅客在不犧牲旅行品質的情況下，有效拉長旅遊預算。
報告也指出，季節性對票價影響顯著。春季適合前往歐洲及美國國家公園，秋季整體票價相對疲軟，而冬季則適合規劃陽光型度假行程。另有一項觀察顯示，若選擇在假期「當天」搭機，反而可能避開人潮、撿到更低票價。整體而言，多數目的地票價均低於全美平均水準，使2026年成為精打細算旅客不可錯過的一年。
2026年美國境內最便宜的15個目的地（來回平均票價）
勞德岱堡（FLL）— 95美元
奧蘭多（MCO）— 105美元
芝加哥（ORD/MDW）— 94美元
匹茲堡（PIT）— 108美元
達拉斯（DFW/DAL）— 129美元
夏洛特（CLT）— 92美元
底特律（DTW）— 119美元
諾克斯維爾（TYS）— 104美元
彭薩科拉（PNS）— 108美元
得梅因（DSM）— 110美元
邁阿密（MIA）— 115美元
奧蘭多桑福德（SFB）— 95美元
鳳凰城（PHX）— 115美元
丹佛（DEN）— 110美元
克里夫蘭（CLE）— 110美元
2026年美國飛往海外最便宜的15個目的地（來回平均票價）
薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多（San Salvador, SAL）— 198美元
西班牙馬德里（Madrid, MAD）— 438美元
加拿大溫哥華（Vancouver, YVR）— 248美元
葡萄牙里斯本（Lisbon, LIS）— 491美元
哥倫比亞麥德林（Medellín, MDE）— 254美元
瓜地馬拉市（Guatemala City, GUA）— 221美元
墨西哥梅里達（Mérida, MID）— 218美元
墨西哥蒙特雷（Monterrey, MTY）— 221美元
墨西哥瓦哈卡（Oaxaca, OAX）— 255美元
墨西哥雷昂／瓜納華托（León／Guanajuato, BJX）— 241美元
哥斯大黎加聖荷西（San José, SJO）— 239美元
哥斯大黎加利比里亞（Liberia, LIR）— 239美元
多明尼加聖多明哥（Santo Domingo, SDQ）— 261美元
加拿大卡加利（Calgary, YYC）— 252美元
加拿大愛德蒙頓（Edmonton, YEG）— 239美元
上一則
FB留言