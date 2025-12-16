我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死多傷 黑衣槍手在逃 FBI懸賞5萬元緝兇

白宮幕僚長專訪重點1次看：川普酗酒性格、范斯陰謀論者、馬斯克用藥

早鳥不一定便宜 2026年美國海內外30處最實惠飛行目的地

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
「美元航班俱樂部」利用數萬筆歷史票價、即時價格與促銷出現頻率的數據進行分析，發布了「2026年便宜機票預測」，篩選出那些「穩定維持低票價」的目的地；機場示意圖。(美聯社)
「美元航班俱樂部」利用數萬筆歷史票價、即時價格與促銷出現頻率的數據進行分析，發布了「2026年便宜機票預測」，篩選出那些「穩定維持低票價」的目的地；機場示意圖。(美聯社)

根據最新航空數據分析，2026年有望成為近年來旅遊性價比最高的一年。旅遊訂閱服務「美元航班俱樂部」（Dollar Flight Club）公布最新廉價航班預測名單，整理出明年機票價格最具優勢的美國國內與國際航點。名單顯示，旅客有機會以不到95美元飛往佛州，或以低於200美元的價格前往中美洲，甚至多個歐洲城市的來回票價也可壓在450美元以下。

據網站Parade報導，美元航班俱樂部指出，此次預測並非偶發性的「一次性超值票」，而是透過數萬筆歷史票價、即時價格與航線優惠出現頻率進行分析，找出長期、穩定出現低票價的目的地，發布了「2026年便宜機票預測」。結果顯示，共有15個美國國內城市與15個國際城市，在不同季節反覆出現具吸引力的票價，讓旅客在不犧牲旅行品質的情況下，有效拉長旅遊預算。

報告也指出，季節性對票價影響顯著。春季適合前往歐洲及美國國家公園，秋季整體票價相對疲軟，而冬季則適合規劃陽光型度假行程。另有一項觀察顯示，若選擇在假期「當天」搭機，反而可能避開人潮、撿到更低票價。整體而言，多數目的地票價均低於全美平均水準，使2026年成為精打細算旅客不可錯過的一年。

2026年美國境內最便宜的15個目的地（來回平均票價）

勞德岱堡（FLL）— 95美元
奧蘭多（MCO）— 105美元
芝加哥（ORD/MDW）— 94美元
匹茲堡（PIT）— 108美元
達拉斯（DFW/DAL）— 129美元
夏洛特（CLT）— 92美元
底特律（DTW）— 119美元
諾克斯維爾（TYS）— 104美元
彭薩科拉（PNS）— 108美元
得梅因（DSM）— 110美元
邁阿密（MIA）— 115美元
奧蘭多桑福德（SFB）— 95美元
鳳凰城（PHX）— 115美元
丹佛（DEN）— 110美元
克里夫蘭（CLE）— 110美元

2026年美國飛往海外最便宜的15個目的地（來回平均票價）

薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多（San Salvador, SAL）— 198美元
西班牙馬德里（Madrid, MAD）— 438美元
加拿大溫哥華（Vancouver, YVR）— 248美元
葡萄牙里斯本（Lisbon, LIS）— 491美元
哥倫比亞麥德林（Medellín, MDE）— 254美元
瓜地馬拉市（Guatemala City, GUA）— 221美元
墨西哥梅里達（Mérida, MID）— 218美元
墨西哥蒙特雷（Monterrey, MTY）— 221美元
墨西哥瓦哈卡（Oaxaca, OAX）— 255美元
墨西哥雷昂／瓜納華托（León／Guanajuato, BJX）— 241美元
哥斯大黎加聖荷西（San José, SJO）— 239美元
哥斯大黎加利比里亞（Liberia, LIR）— 239美元
多明尼加聖多明哥（Santo Domingo, SDQ）— 261美元
加拿大卡加利（Calgary, YYC）— 252美元
加拿大愛德蒙頓（Edmonton, YEG）— 239美元

墨西哥 加拿大 機票 飛行旅遊

上一則

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

延伸閱讀

搭機想省托運費 「5-4-3-2-1」口訣打包隨身衣物快速齊全

搭機想省托運費 「5-4-3-2-1」口訣打包隨身衣物快速齊全
想免費升等房間 前飯店員工揭秘「選對入住時間」

想免費升等房間 前飯店員工揭秘「選對入住時間」
美17歲以下兒少投資股市超過7千萬元 最愛個股名單是這些

美17歲以下兒少投資股市超過7千萬元 最愛個股名單是這些
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

熱門新聞

郵輪旅遊人數日漸增加，但旅遊專家表示，郵輪的特性不見得適合每個人，建議行前要考慮清楚。郵輪示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Robert Horvick）

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

2025-12-12 20:25
微波爐示意圖。(圖/AI生成)

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

2025-12-09 23:10
展望2026年，四星座運勢逐步增強，事業穩健成長，財務漸入佳境，家庭和滿幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

2025-12-15 21:25
旅遊網紅指出，搭機前若在線上報到並事先取得登機證，抵達機場後即可直接前往安檢，就能避開在報到櫃台被要求秤重隨身行李；示意圖。(取材自Pexels @Gustavo Fring)

旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

2025-12-10 18:25
4生肖冬至後有望迎來人生拐點，事業與財富同步爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

冬至後4生肖迎轉折點 屬鼠獲主管提拔、他收入直線上揚

2025-12-10 21:25
一旦有心儀的對象，雙魚座男性會展現出驚人的熱情，他們天生懂得如何觸動女性柔軟的情感。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Leeloo The First）

3星座男最會調情放電 他善用策略撩得妳情不自禁

2025-12-08 21:25

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友