64歲長壽研究學者每天喝1種湯 被家醫評為「最健康的人」
長壽研究學者丹・布特納（Dan Buettner）長年走訪全球最長壽族群，研究「藍色地帶」飲食與生活方式。他近日分享，自己多年來遵循一套看似簡單、卻高度一致的日常飲食原則，而這樣的生活方式，讓64歲的他被家庭醫師評為診所中「最健康的人」。
據每日郵報Daily Mail報導，布特納指出，他的健康關鍵來自以植物性食物為主的飲食結構，而非蛋白粉或昂貴補充品。他每天早晨固定食用一碗薩丁尼亞風格的義式蔬菜湯（Sardinian minestrone），以豆類、蔬菜為基底，搭配橄欖油與酪梨，提供長時間的飽足感。中午則不刻意節食，而是選擇當天最想吃的水果，讓飲食能長期維持。
這樣的飲食習慣，與布特納多年研究成果相互呼應。他指出，在薩丁尼亞等藍色地帶，豆類、蔬菜與未精製碳水化合物長期構成日常飲食核心，與慢性疾病風險降低、發炎程度下降及壽命延長高度相關。相關飲食文化也被收錄於他出版的「藍色地帶廚房」一書中，整理出多道傳統長壽料理。
除了飲食本身，布特納也強調社交連結的重要性。他坦言自己幾乎每天外出用餐，認為與他人共餐、建立連結，同樣是健康長壽不可或缺的一環。他提醒，長壽並非來自極端限制，而是營養、規律生活與人際互動的長期平衡。
丹・布特納的義式蔬菜湯（Minestrone）食譜
1/3磅 乾鷹嘴豆、1/3磅 乾白豆、1/3磅 乾斑豆或紅豆、1.5杯（約1至2顆）切塊馬鈴薯
6至8杯 清水，或蔬菜高湯（風味更濃）
1顆 中型洋蔥，切碎、5根 芹菜，切碎、5根 紅蘿蔔，切碎
8瓣 大蒜，切碎、1片 月桂葉、1茶匙 奧勒岡香料
2湯匙 橄欖油、1茶匙 紅胡椒或黑胡椒（紅胡椒會更辣）、鹽，依口味添加
1罐（14盎司）切碎番茄，或5顆羅馬番茄
小技巧：可加入花園或市場取得的其他新鮮蔬菜，例如櫛瓜、高麗菜、四季豆、花椰菜或青花菜
