竟不是籤文 他吃幸運籤餅打開驚見1物

世界新聞網／輯
一名網友在一家中餐館用餐時，打開幸運籤餅後發現裡面不是籤文與「幸運數字」，而是一則賭場廣告，表示對於廣告無所不在感到反感；幸運籤餅示意圖。(取材自Pixabay @Classically Printed)
近日一名Reddit用戶日前在一家中餐館用餐時，打開幸運籤餅後發現裡面不是常見的籤文與「幸運數字」，而是一則賭場廣告，引發網友議論。該貼文以「我們現在真的要在幸運籤餅裡也放廣告嗎？」為題，指出廣告如今幾乎無處不在，讓不少人感嘆連餐桌上的餅乾都難以倖免。

據環保媒體The Cool Down報導，這名網友表示，當前廣告已滲透至餐點、公共空間與電子信箱等生活場域，連幸運籤餅都成為投放宣傳的新管道。討論串中有人指出，廣告入侵日常不僅令人困擾，也會影響消費習慣，助長過度消費，使人花更多錢卻更難儲蓄。有研究被引用指出，花錢尋求快樂的行為雖能帶來短暫刺激，但最終會導致「慢性不滿足」並降低生活滿意度。

Are we really going to have ads inside our fortune cookies now?
▲ 照片來源：reddit@Asleep_Connection235（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

貼文同時強調，過度消費會推升垃圾量，而垃圾掩埋場早已負荷沉重，廉價促銷品、印刷傳單與贈品更會增加製造與污染。討論中也提到，愈來愈多人選擇逛二手店、改造舊物，或參與「不買」社群來節省開支並減少浪費，而日常拒用一次性用品、重複利用容器等做法，也有助於減少讓地球升溫的污染與海洋微塑膠。

留言區多數網友對幸運籤餅夾帶廣告感到反感。有網友直言「第一次看到這種東西，也是最後一次去那間店吃飯」，也有人開玩笑稱「你又沒有買去廣告版的季票幸運籤餅」。另有網友形容此景「太反烏托邦」，並有人附和表示「現在已經無處沒有廣告了」。

