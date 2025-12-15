家裡放聖誕紅應景過節 別犯這七個照護錯誤

聖誕紅是嬌嫩的植物，照顧時在光照、澆水等方面都要注意。聖誕紅示意圖。（取材自unsplash.com@Robert Woeger）

聖誕紅是聖誕節 時最應景的植物，幾乎到處都能看到它們火紅的顏色，只要用愛心和細心照顧，到新的一年都還能欣賞聖誕紅的美。Better Homes & Gardens報導列出會縮短聖誕紅壽命的七大錯誤照顧方式，從澆水的量到室內溫度都要特別注意。

1. 暴露在冷冽天氣中

聖誕紅是溫室栽培的嬌貴花卉，原產自熱帶地區，色彩豔麗，剛好在聖誕佳節時左右盛開。當這些被精心照顧的植物從溫暖的店內被移到寒冷的戶外時，劇烈的氣溫變化恐讓它們葉子掉落；為了避免這狀況發生，若聖誕紅需要在嚴寒的戶外待較長時間時，可以用袋子或紙張覆蓋。

2. 放置的室內環境溫度太高或太低

裝飾植物廠商Selecta One聖誕紅產品經理沃爾默（Gary Vollmer）說，聖誕紅喜愛室內溫度在華氏55度至75度之間，雖然它們無法忍受戶外寒冷的氣溫，但在這個溫度區間的室內可以茁壯成長。記得讓聖誕紅遠離從門縫或窗框洩進室內的冷風，也不要放在通風口、電暖器和壁爐等熱源旁邊。

3. 沒有提供正確的光照量

沃爾默說，放在室內的聖誕紅需要光線才得以生長，建議把聖誕紅在光線明亮處以維持其鮮豔色彩，但要避免陽光直射，這可能會造成葉片灼傷，應選擇明亮但沒有直接日照處放置聖誕紅。

4. 澆太多水

若把聖誕紅種在底部沒有排水孔的花盆中，會讓其根部泡在過量的水中，導致葉片發黃、根部爛掉甚至植株死亡，因此種聖誕紅的盆栽要確保底部有排水孔。農業科技公司先正達（Syngenta）北美花卉部門高級技術主管哈維（Harvey Lang）說，應倒掉托盤或花盆中的積水，或在花盆套上戳洞、在花盆下放防水托盤裝多餘水分。

5. 忘記澆水

讓聖誕紅缺水和澆太多水一樣致命，當土壤是摸起來乾乾的時候就可以澆水。沃爾默建議等到聖誕紅頭重腳輕、容易傾倒，或土壤乾燥後再澆水，澆到土壤濕潤即可，千萬不可濕到變得軟軟爛爛的。

6. 施肥時間錯誤

康乃狄克州的苗圃廠商White Flower Farm經理皮爾森（Barbara Pierson）說，不要在聖誕紅開花期間施肥。聖誕紅的顏色通常在2月時淡去，如果想維持其翠綠或促進再次開花，可以在5月時開始施肥，並遵守肥料包裝上的指引。

7. 因為想讓聖誕紅活到聖誕節後而備感壓力

哈維說，聖誕紅栽種於溫室內，有完美的燈光、溫度和照顧，讓它們在店裡看起來又美又誘人，這也是為什麼買回家後想讓它們再次開花不是件容易的事，別為了想讓聖誕紅活到聖誕節後而讓自己壓力山大，過節後枯萎的聖誕紅就直接當堆肥了，下個聖誕節時再買新鮮的聖誕紅吧。