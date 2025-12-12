擠又累還要「穿得得體」？運輸部長言論激起美國人怒穿睡衣搭機

我的頻道

運輸部長Sean Duffy日前表示美國人搭機應該穿得更體面，在網路上引發議論。機場示意圖，與本新聞無關。(路透)
運輸部長Sean Duffy日前表示美國人搭機應該穿得更體面，在網路上引發議論。機場示意圖，與本新聞無關。(路透)

假期旅行總是會有些混亂，最近有些旅客上傳自己在機場穿著法蘭絨褲、寬鬆連帽衣和半夜到冰箱找東西吃會穿的拖鞋的短片，這種打扮是為了抗議運輸部長達菲（Sean Duffy）日前表示美國人搭機應該「穿得更得體」，許多旅客在網路上說，現今搭機體驗與過去截然不同，漫長的安檢、擁擠的客艙、無法預料的費用和行程實在很難讓人想到穿正式服裝。

Far and Wide報導，當TikTok和Instagram出現第一支短片，這股潮流很快擴散開來，許多人開始上傳在家裡、旅途中甚至機場航廈內穿著睡衣、毛茸茸襪子和卡通圖案套裝的短片。一位TikTok網友的短片展示一套睡衣套裝，背景同時播放達菲的評論；另一位網友則在短片裡穿拖鞋、拉著行李箱自在地穿梭機場，彷彿要到別人家過夜。

一位網友在評論區表示，現在搭飛機旅行就像搭空中飛的公車；也有人表示，機票、班機延遲和狹窄的座位比穿著更嚴重影響搭機體驗，無法理解為什麼服裝會成為討論話題。許多人認為，旅客穿著對應人們期望的旅行，而不是數十年前那種旅行。

達菲的評論是近期運輸部推行的文明運動「航空旅行的黃金時代」（Golden Age of Travel）一角，因為聯邦航空總署的資料顯示，2019年以來擾亂秩序的乘客急遽增加，官員們希望打造更平和的飛行氛圍。睡衣貼文並沒有阻撓這項運動，但確實改變大眾的討論方向，讓人們不是懷念往日旅行的精心打扮，而著重在過去期望與今日現實的對比。假期還沒結束，穿著選擇仍會是網路討論的熱門話題之一。

@1971sports.4f8

Some Travelers Speak Out About Refusing To Dress Up When Flying .#flying #airportlife #seanduffy #fyp #airtravel

♬ original sound - 1971sports.4f8

▲ 影片來源：TikTok＠1971sports.4f8（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

