委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

運輸部推「禮貌搭機」運動 呼籲穿著得體 成效受質疑

編譯尤寶琪／綜合報導
聯邦運輸部推出一項旨在提升航空旅行禮儀的活動，呼籲美國民眾搭飛機旅遊時要穿著「得體」，並對空服人員多說「請」和「謝謝」等禮貌用語。(路透)
聯邦運輸部推出一項旨在提升航空旅行禮儀的活動，呼籲美國民眾搭飛機旅遊時要穿著「得體」，並對空服人員多說「請」和「謝謝」等禮貌用語。(路透)

聯邦運輸部19日推出一項旨在提升航空旅行禮儀的活動，呼籲美國民眾搭飛機旅遊時要穿著「得體」，並對空服人員多說「請」和「謝謝」等禮貌用語；但旅遊專家對此表示懷疑，認為這項活動難以產生顯著效果。

運輸部表示，這項名為「The Golden Age of Travel Starts With You」的新計畫，目的在「在全國範圍內發起一場，關於如何恢復航空旅行禮貌與格調的討論」。

運輸部長達菲(Sean Duffy)決定發起這項文明禮儀運動，部分是因為運輸部聲稱乘客不文明事件數量創下歷史新高，其中包括與其他旅客和航空公司員工發生衝突；但乘客不文明事件並非是近期才出現的新問題，根據聯邦航空管理局(FAA)數據，不文明乘客事件在2021年達到顛峰，而目前的通報案例仍約為疫情前的兩倍。

不過，運輸部並未具體指出何謂「著裝得體」；達菲19日在社群媒體貼文上寫道：「去機場要穿著得體，樂於助人，保持好心情。」

達菲表示，他鼓勵搭機旅客自問以下五個問題，確保文明有禮貌：

1.是否幫助孕婦或老人登機？

2.是否著裝得體？

3.是否照顧好自己的孩子，幫助他們順利通關？

4.是否對乘務員表示感謝？

5.是否經常使用「請」和「謝謝」等禮貌用語？

不過，旅遊專家懷疑運輸部呼籲旅客穿著得體的做法能帶來實質改變。如今，多數旅客更重視的是舒適而非形式，尤其是在經濟艙座位擁擠，且航班延誤風險升高的情況下。

針對達菲的貼文，有民眾建議，先拓寬狹窄的經濟艙座位，或讓安檢流程更人性化；有人表示歡迎多用禮貌用語，但也有人指出，舒適衣物才能在狹小空間中的飛行旅程更舒服。

根據旅遊刊物「國際運輸安全」(Transport Security International)報導，不守規矩乘客增加的因素很多，包括酒精、毒品、心理健康問題，以及應對擁擠的機場和航班延誤等問題帶來的壓力。

疫情 社群媒體 心理健康

