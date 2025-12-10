我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華人奶爸半夜帶娃 後院發展天文攝影事業

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

外觀正常恐暗藏細菌 這一廚房常用物再便宜也別買二手貨

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
二手商店可以便宜買到許多廚房用具，但考量衛生風險，不建議購買木砧板。二手商店示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@seeetz）
二手商店可以便宜買到許多廚房用具，但考量衛生風險，不建議購買木砧板。二手商店示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@seeetz）

不論是因為預算吃緊或是想實踐永續環保，二手商店都是購買廚房用具的好地方，可以比零售價更便宜買到需要的物品。不過逛二手商店時最好別買木砧板，因為木砧板容易在使用過程吸收各種液體或殘渣，成為細菌溫床，不值得為了省點錢冒健康風險，建議購買全新的木砧板使用。

House Digest報導，雖然木砧板外觀耐看又實用，但用過的木砧板並不是很衛生。與無孔塑膠或大理石製的砧板相比，木砧板會吸水，因此舊的木砧板使用過程很可能已經被各種液體汙染，根本無法看出眼前的砧板是否用過或經過仔細清潔。想消毒通常需要使用強效化學劑，為了安全起見，別在二手商店購買木砧板，而是直接買新的。

除非是單純做為裝飾用途，否則不值得為了省錢而購買可能已經受汙染的二手木砧板。清洗木砧板時避免直接放進洗碗機，用手清洗可以延長砧板的使用壽命；也要注意砧板隨著時間損壞的狀況，一旦砧板看起來破舊或變得不好清洗時，就該換新的，在亞馬遜上購買全新一塊木砧板只需35到70元不等。

一般而言，到二手商店建議挑選無孔材質製作的廚房用具，例如Pyrex保鮮盒或金屬攪拌碗可以安心購買，這類物品容易徹底清洗乾淨，能讓接觸細菌的風險降到最低。

上一則

冬至後4生肖迎轉折點 屬鼠獲主管提拔、他收入直線上揚

延伸閱讀

冬季開暖氣 這些地方恐成室內植物隱形殺手

冬季開暖氣 這些地方恐成室內植物隱形殺手
廚房最容易忽略的縫隙 這三樣法寶可以清理乾淨

廚房最容易忽略的縫隙 這三樣法寶可以清理乾淨
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

熱門新聞

水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
四生肖年底有望得到長官提拔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

2025-12-04 22:25
理財網紅指出，許多電力公司在用電需求較低的時段會提供折扣，只需將洗碗或洗衣改在離峰時段進行，一年即可省下數百美元；洗碗機示意圖。(取材自Pexels @Wendelin Jacober)

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

2025-12-06 21:25
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

3生肖看似好說話 其實不好惹…踩到他們底線 果斷結束友誼

2025-12-03 12:55
牡羊座有時候會因不可避免的小麻煩而暴怒。物品破碎示意圖。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

2025-12-05 22:25

超人氣

更多 >
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品