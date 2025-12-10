外觀正常恐暗藏細菌 這一廚房常用物再便宜也別買二手貨

二手商店可以便宜買到許多廚房用具，但考量衛生風險，不建議購買木砧板。二手商店示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@seeetz）

不論是因為預算吃緊或是想實踐永續環保，二手商店都是購買廚房用具的好地方，可以比零售價更便宜買到需要的物品。不過逛二手商店時最好別買木砧板，因為木砧板容易在使用過程吸收各種液體或殘渣，成為細菌溫床，不值得為了省點錢冒健康風險，建議購買全新的木砧板使用。

House Digest報導，雖然木砧板外觀耐看又實用，但用過的木砧板並不是很衛生。與無孔塑膠或大理石製的砧板相比，木砧板會吸水，因此舊的木砧板使用過程很可能已經被各種液體汙染，根本無法看出眼前的砧板是否用過或經過仔細清潔。想消毒通常需要使用強效化學劑，為了安全起見，別在二手商店購買木砧板，而是直接買新的。

除非是單純做為裝飾用途，否則不值得為了省錢而購買可能已經受汙染的二手木砧板。清洗木砧板時避免直接放進洗碗機，用手清洗可以延長砧板的使用壽命；也要注意砧板隨著時間損壞的狀況，一旦砧板看起來破舊或變得不好清洗時，就該換新的，在亞馬遜上購買全新一塊木砧板只需35到70元不等。

一般而言，到二手商店建議挑選無孔材質製作的廚房用具，例如Pyrex保鮮盒或金屬攪拌碗可以安心購買，這類物品容易徹底清洗乾淨，能讓接觸細菌的風險降到最低。