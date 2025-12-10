習慣性「太早上班」被開除 西班牙女白領提告敗訴原因曝光

西班牙一名22歲白領員工因為習慣性太早上班遭到解雇提告，但法院認為她執意不遵守工作規則，判決她敗訴。圖為示意圖，並非文中報導的當事人。（路透）

每日郵報9日報導，西班牙一名22歲女白領遭到解雇，原因竟是一個大多數老闆通常會讚賞的習慣：太早上班。

這位女白領自2023年起多次收到警告，不可在上班前整整40分鐘，也就是早上6時45分至7時之間抵達辦公室，也被告知不得提前打卡，或在7時30分上班前開始工作，卻仍在天還沒亮就到辦公室、無事可做。老闆最終失去耐心，認為她過度早到的習慣並未真正為公司做出貢獻，只是不服從指示，因而以嚴重不當行為將她開除。

女子向阿利坎特（Alicante）社會法庭提出上訴，堅稱解雇不合理。但法官得知，即便收到多次口頭和書面警告後，她仍堅持早到，累計提前到班19次，有些日子甚至試圖在到達辦公室前就通過App 打卡，此外還被控未經許可出售一個公司車的二手電池，進一步加深「不忠誠行為」的印象。

法院在裁決中支持公司，強調問題不在於當事人「過度準時」，而是執意不遵守工作規則，依西班牙《勞動者法》第54條屬嚴重違規。全案仍可向瓦倫西亞最高法院上訴，但目前裁決仍有效。

這起案件引發網友熱烈討論，許多人對於提前上班就可能被解雇感到困惑，但就業專家指出，公司在規則明確後，有權強制執行嚴格的進出規定。