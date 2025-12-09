燉牛肉加進兩物 味道完美平衡還更有層次

美食部落客Katie Vine說，燉牛肉時可以加入紅酒和高湯塊，可以提升牛肉風味。燉牛肉示意圖。（取材自unsplash.com@Laura Ohlman）

在寒冷的冬天來碗熱食或一杯熱飲是一大享受，身心都暖了起來，若說到熱食，很多人的首選是燉牛肉，燉到軟嫩入味的肉和蔬菜配上濃郁肉汁，讓人吃到停不下來；美食部落客凱蒂（Katie Vine）分享，加入紅酒和高湯塊或高湯粉，能讓燉牛肉的風味瞬間升級。

Food Republic報導，凱蒂說，紅酒能讓燉牛肉增加酸度和層次感，這取決於選用的品種，她個人最愛卡本內（Cabernet）或梅洛（Merlot），也可以用價錢較親民的紅酒，加入紅酒後會有柔和不會太濃烈的果香，讓味道更濃厚。除了賦予風味，紅酒的酸還能平衡牛肉的鹹味，兩者是絕配，紅酒燉牛肉這道法國菜就是最好的例子。

凱蒂推薦加入的另一個秘方是在燉肉汁中加入高湯塊，可以增添鮮味和層次感，讓湯底更加鮮美可口，還可以嘗試加入不同口味的高湯塊，例如雞湯塊或蔬菜高湯塊，創造有趣的口味組合，煮出更豐富的美味。

如果想嘗試凱蒂的祕方，在紅酒的選擇上，除了她推薦的卡本內和梅洛外，任何乾型（dry）和飽滿酒體（full-bodied）的紅酒都適合燉牛肉，若本來就有準備好吃燉牛肉時配的紅酒也可以。要避免使用任何料理酒，因為那些酒通常含有鹽和防腐劑，也建議不要用白酒，它在這道濃郁味道的菜餚中會大打折扣。

高湯塊通常含有大量的鹽，如果可以建議選擇低鈉高湯塊，不然在烹煮調味時就要更謹慎，避免太鹹。就像凱蒂建議的一樣，可以在牛肉高湯裡加雞湯塊或蔬菜高湯塊，也可以反過來，燉煮雞肉、蔬菜甚至蘑菇高湯，再加入牛肉高湯塊。

燉牛肉建議選擇牛肩肉，燉煮前應該先煎到焦糖化，讓肉充滿濃郁香氣，接著倒入肉湯，再放入紅酒和高湯塊，凱蒂建議盡早加入，她說她會在肉湯湯底加入紅酒和高湯塊，所有食材都一起燉煮，味道完美融合，這樣也能讓酒精揮發，小孩也能安心享用燉牛肉。

燉牛肉需要燉煮一段時間才能有完美口感，建議中途加入紅蘿蔔、馬鈴薯等蔬菜，才不會燉得糊糊爛爛的。燉好後可以搭配脆皮麵包或淋在馬鈴薯泥、雞蛋麵或飯上面，讓它們吸附濃郁湯汁，成為美味菜餚。