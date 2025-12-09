65歲婦頭暈、疲倦誤診憂鬱症 半年後確診致命腦瘤病逝

我的頻道

世界新聞網／輯
一名65歲祖母因長期頭暈與疲倦就醫，初期被診斷為憂鬱症，半年後病情惡化才發現罹患侵襲性極高的膠質母細胞瘤（glioblastoma），最終於確診五個月後離世；頭痛示意圖，非新聞當事人。(取材自Unsplash @Jan Krivec)
一名65歲祖母因長期頭暈與疲倦就醫，初期被診斷為憂鬱症，半年後病情惡化才發現罹患侵襲性極高的膠質母細胞瘤（glioblastoma），最終於確診五個月後離世；頭痛示意圖，非新聞當事人。(取材自Unsplash @Jan Krivec)

英國林肯郡一名65歲婦人帕梅拉．庫克（Pamela Cook）因長期頭暈與疲倦就醫，初期被家庭醫師診斷為憂鬱症並開立抗憂鬱藥，半年後病情惡化，經核磁共振檢查才發現罹患侵襲性極高的膠質母細胞瘤（glioblastoma），最終於確診五個月後離世，引發外界對基層醫療誤診與腦瘤警覺性的關注。

據每日郵報Daily Mail報導，其女兒克萊兒．博凱特（Clair Bowkett）指出，母親於2023年3月參加其婚禮後開始出現頭暈與極度疲倦症狀，多次就醫均被認為是憂鬱症，醫師要求持續服藥，直到送往急診進行MRI掃描，才在腦部發現腫瘤，但已錯過黃金治療時機。她表示，母親原本在2023年8月仍能搭郵輪旅遊，外觀看似健康，但短短數月內病情急轉直下。

醫療紀錄顯示，庫克於2023年11月在諾丁漢皇后醫學中心接受手術，切除大部分腫瘤，隨後進行六週化療與放射治療，但仍出現感染與體力衰退，2024年2月影像顯示腫瘤復發，於3月24日在家人陪伴下安詳辭世。家屬形容，膠質母細胞瘤會逐步剝奪患者的行動、語言與自理能力，對患者與家庭造成極大衝擊。

博凱特表示，母親一生以家庭為重，未能享受退休生活，她決定參與「11月99英里挑戰」公益活動，為英國「腦瘤研究」（Brain Tumour Research）在諾丁漢設立的卓越研究中心募款。她指出，該中心預計於2026年啟用，將專注於膠質母細胞瘤，研究如何更早發現腫瘤復發，希望未來患者能有更多治療機會。

腦瘤研究機構社區發展經理艾希莉．麥克威廉斯（Ashley McWilliams）表示，此案例突顯腦瘤研究資源長期不足的問題，目前英國約有超過10萬人受到腦瘤或後遺症影響，但相關研究經費嚴重短缺。專家指出，膠質母細胞瘤是最致命腦瘤之一，患者平均存活期僅12至18個月，常見症狀包括頭痛、癲癇、嘔吐、記憶障礙、視力或語言問題與人格改變，呼籲民眾對相關症狀提高警覺。

