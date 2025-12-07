我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院國防授權法案出爐 邀台參加環太軍演文字遭刪除

華女收ICE緊急調查信 竟是專業人士設計騙局

冷水洗衣顧荷包 5個小調整讓洗衣費年省300美元

世界新聞網／輯
媒體指出，洗衣機耗能中有近九成用於加熱水，因此只要每年有八成的時間將洗衣模式調整為冷水，就可省下將近200美元；洗衣機示意圖。(取材自Pexels @RDNE Stock project)
媒體指出，洗衣機耗能中有近九成用於加熱水，因此只要每年有八成的時間將洗衣模式調整為冷水，就可省下將近200美元；洗衣機示意圖。(取材自Pexels @RDNE Stock project)

美國人洗衣頻率極高，據估計每個家庭每周至少要洗6次衣物，但持續洗衣並不代表方式正確，而錯誤做法可能導致額外花費數百美元。不過，只需調整幾項簡單習慣，不必購買新的洗衣機或烘衣機，就能省下驚人費用。據媒體The Cool Down報導，使用以下5個步驟不僅能延長衣物壽命，還能大約每年替家庭節省將近300美元，還能同時減少能源消耗、降低污染，對環境更友善。

用冷水洗衣

洗衣機耗能中有近九成用於加熱水，因此只要將洗衣模式調整為冷水，即可大幅降低洗衣能源成本。若有八成時間以冷水洗衣，每年可省下將近200美元；除非處理極頑固污漬，否則冷水即可達成清潔效果。做出這項簡單調整，每年還能減少850磅碳排放，是保護荷包與地球最具效益的改變之一。

從烘衣紙改用烘衣球

烘衣紙廣受歡迎，原因是其宣稱能讓衣物更柔軟，但事實上，它是用化學物質包覆衣物，使其感覺柔軟並減少靜電。這些成分可能刺激皮膚、誘發氣喘，也增加環境負擔，最終還會累積在掩埋場。

相較之下，價格不到10美元的烘衣球更便宜、更環保，能重複使用數百次，不會將化學物質殘留在衣物或環境中。若從烘衣紙改用烘衣球，十年內可節省約180美元，同時維持衣物柔軟與減少靜電的效果。

定期維護烘衣機

最簡單的維護方式就是更頻繁地清潔棉絮濾網。能源之星（Energy Star）指出，保持濾網清潔可改善空氣流通並提高烘衣機效率。若透過這項基本保養讓效率提升10%，每年可省下10美元，同時每年減少高達240磅的汙染排放。

改使用粉狀洗衣精

洗衣精不一定要使用大型塑膠壺裝。除了佔據大量空間，有時更昂貴之外，這些塑膠容器即便被丟進正確的回收桶，也很可能沒有被真正回收。

粉狀洗衣精可以解決所有這些問題，同樣能有效清潔衣物，每年還能替你省下約30美元，同時讓你的洗衣空間更整潔。

捨棄衣物柔軟精

大多數衣物柔軟精含有不必要的化學物質，成分多為石化基底，可能堵塞洗衣機並加劇濕疹，也會增加環境污染。改以白醋取代柔軟精，每年可節省近35美元，同時避免化學物質殘留在洗衣機、家人衣物與環境中。

至於更進一步的方式，如手洗或晾曬衣物，雖然在冬季也可行且不一定耗時，但需要更多空間與投入；相較之下，文中五項調整更容易養成習慣，並能有效節省洗衣所耗費的金錢與資源。

上一則

智慧型手機OUT 雪梨名校強制小學生改用「摺疊式老人機」

下一則

廚房最容易忽略的縫隙 這三樣法寶可以清理乾淨

延伸閱讀

綠手指／吹葉機 功能多 還可做8事

綠手指／吹葉機 功能多 還可做8事
你知道嗎／多吃莓果抗氧化 加了香蕉反壞事

你知道嗎／多吃莓果抗氧化 加了香蕉反壞事
衣服洗完縮水、染色？這些錯誤洗衣習慣別再犯

衣服洗完縮水、染色？這些錯誤洗衣習慣別再犯
女子購買431元護膚品 被徵稅657元 因成分含金屬

女子購買431元護膚品 被徵稅657元 因成分含金屬

熱門新聞

水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
四生肖年底有望得到長官提拔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

2025-12-04 22:25
牡羊座有時候會因不可避免的小麻煩而暴怒。物品破碎示意圖。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

2025-12-05 22:25
理財網紅指出，許多電力公司在用電需求較低的時段會提供折扣，只需將洗碗或洗衣改在離峰時段進行，一年即可省下數百美元；洗碗機示意圖。(取材自Pexels @Wendelin Jacober)

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

2025-12-06 21:25
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

3生肖看似好說話 其實不好惹…踩到他們底線 果斷結束友誼

2025-12-03 12:55

超人氣

更多 >
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼

好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼