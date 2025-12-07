聖誕將至 網推「好市多6大好物」 零食、家電全都有

量販店Costco(好市多)示意圖。(美聯社)

賣場好市多 （Costco）以商品種類多、價格實惠，吸引不少死忠顧客，隨著聖誕佳節將至，有文章整理6大值得在這個時刻購入的好市多商品，從零食、咖啡 機到電視都有，消費者可以考慮是否放入購物車。

Chowhound報導，每每到了聖誕節 ，好市多都會吸引忠實的顧客前來購物，今年好市多也推出不少折扣商品，以下是Chowhound認為值得購入的6大商品：

吉拉德鷹牌（Ghirardelli）薄荷巧克力脆片

這款每袋16.2盎司（約460公克）的薄荷巧克力脆片禮盒售價19.99美元，禮盒內含原味薄荷巧克力脆片、雪人造型薄荷巧克力脆片和薄荷黑巧克力脆片，無論是作為辦公室派對禮物，還是作為茶几上的點綴小零食，都是絕佳之選。

Keurig K-Crema單份膠囊咖啡機

沒有什麼比1杯熱騰騰的現煮咖啡更能驅散聖誕節慶時的寒冷，即日起至聖誕夜，在好市多購買新款Keurig K-Crema單份膠囊咖啡機立刻可以獲得40美元的折扣，最終價格為162.99美元，這款咖啡機可以沖泡6、8、10和12盎司等4種不同份量的咖啡，是送給咖啡愛好者的理想禮物。

Delta兒童座椅

孩子們在聖誕佳節也需要放鬆休息，這Delta兒童座椅售價僅49.99美元，顏色選擇包括粉紅色、藍色、灰色和白色，價格相當划算，不過僅限線上購買。

聖誕節和堅果總是絕配，好市多的焦糖核桃回歸零食區，柯克蘭採用2.5磅裝，一定會讓到訪的客人滿意，且這款核桃裹著一層香甜的焦糖，每盒售價16.99美元。

Poppi蔓越莓汽水

這款富含益生菌的汽水一箱有15罐、售價23.49美元，乍看之下可能有點貴，但考慮到某些競爭品牌的4罐裝汽水售價，這款多了益生菌的汽水更划算。

55吋LG「UA7100系列」4K超高畫質智慧電視

好市多12月最值得推薦的商品之一就是這款LG推出、55吋的 4K超畫質智慧電視，不過僅限線上購買，但絕對物超所值，除了享有3年原廠保固，售價更只要279.99美元，聖誕節前購買，正好趕上觀賞各類賽事和節目的時刻。

