廚餘倒水槽要注意 「9大地雷」恐釀堵塞、破壞管線

廚餘示意圖。(取材自unsplash.com/@nahrizuladib)

許多人在家中用餐後會將剩餘的湯汁、廚餘直接倒入水槽，不過泰晤士水務公司（Thames Water）近期公布了絕對不應該倒入水槽的東西，除了牛奶 等乳製品被點名，各種油脂、優格、肉汁、湯和咖啡 渣也不應倒入水槽，否則可能會對管線造成嚴重損害。

每日郵報報導，泰晤士水務公司列出9個絕對不應倒入水槽的東西如下：

牛奶 奶茶 加奶咖啡 熱巧克力 肉汁 食用油 咖啡渣 湯 優格

泰晤士水務公司表示「牛奶不應直接倒入水槽進到下水道」，主因是牛奶脂肪含量高，意味著它和其他油脂一樣容易造成下水道堵塞，另外含奶的飲料也不應倒入水槽，包括熱巧克力、奶茶和加奶的咖啡，包括葵花籽油、橄欖油、菜籽油和植物油等油脂也應該避免倒入水槽。

泰晤士水務公司廢水和生物資源主管費耶斯（Tess Fayers）建議「洗碗前務必將油脂刮入垃圾桶，避免將熱巧克力或茶等飲料倒入下水道」，並補充說「把剩菜、剩飯、油漬或油脂倒入水槽，都可能無意中造成管道堵塞」。

除了水槽，泰晤士水務公司也列出12種絕對不該沖進馬桶的東西，如下：

指甲屑 紙巾 剪下的頭髮 死魚 牙線 衛生棉條 隱形眼鏡 濕紙巾 口香糖 保險 套 食用油、脂肪或油脂 尿布

廚餘倒水槽要注意！專家曝「9大地雷」 恐釀堵塞、破壞管線

