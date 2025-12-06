我的頻道

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

中央社／鳳凰城7日電
圖為台積電位於北鳳凰城的園區。(本報資料照片)
美國亞利桑納州鳳凰城夜幕降臨，通往台積電廠區的荒漠公路旁，一座露天商場燈火亮起，主打台灣味的餐廳TAIWAN MAMA看來格外溫馨，門口懸掛的爌肉飯、珍奶海報，吸引人駐足端詳，也在離家萬里的沙漠邊緣，滿足了「台積電家庭」的味蕾。

餐廳主人Kate年僅30多歲，原本在台灣當電腦工程師。4年前，她隨同任職於台積電的丈夫遠赴鳳凰城，成了典型的「台積電太太」；初到美國時，面臨的考驗不僅是語言和生活節奏，更是飲食上的落差。

「剛來時，中式餐點選擇少，美式飲食又吃不慣。」她和身邊的人想吃炸雞排、珍奶，但都找不到。Kate的父親與外公都曾在台灣開餐廳，憑藉這份淵源，她對做菜本來就有濃厚興趣，於是萌生創業念頭，從最早的小型雲端廚房開始做起，賣便當、雞排、刈包，如今在商場內已擁有一間實體店面TAIWAN MAMA，並走向穩定獲利。

台積電設廠掀移民潮　台味生活圈鳳凰城成形

台積電落腳亞利桑納後，今年3月再宣布將追加1000億美元投入美國半導體先進製造，連同鳳凰城既有的650億美元投資，總額上看1650億美元，成為美國史上最大外資綠地投資，計畫涵蓋興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠，以及1座主要研發中心。

華航近期開通台北直飛鳳凰城航線，星宇航空預計2026年1月跟進，台灣工程師及家屬往返變得更為便利，免去轉機之苦，單趟航程縮短至12小時，也使鳳凰城周邊的台灣生活圈逐漸成形。

面對約有2000多名台積電工程師、供應鏈廠商，陸續攜家帶眷湧入，許多人選擇落腳北部社區，周邊生活圈也越來越有台灣味，Taiwan Mama更成為異鄉台灣人的駐足點。

「很多台積電工程師來吃，他們喜歡點爌肉鹹酥雞飯、雞腿便當、炸甜不辣與牛肉麵等」，Kate表示，餐廳也會因節令更換菜單，端午節供應手作肉粽、冬天有薑母鴨，當夏天面對攝氏45度的高溫時，則提供剉冰及雪花冰消暑。

離家1萬公里 克服食材挑戰與開店程序

在離家1萬公里的沙漠邊緣打造台灣味，Kate必須確保食材與飲品供應鏈，珍奶原料由台灣供應商進口，確保味道很「在地」，部分蔬菜與肉品則在當地採購。

她坦言，不是所有食材都能順利抵達亞利桑納，「像海鮮類比較麻煩，這裡不靠海，價格又高，台灣常見的小卷、花枝排很難買到」。調味料上也有類似困難，「像純黑麻油、苦茶油，以前在台灣很容易買，這邊就得想辦法找廠商合作，看他們願不願意進口」。

美國繁複的開店流程，也是Kate創業的一大考驗。從申請執照、配合法規到衛生稽核，光是前置作業就花了一年多。雖然艱辛，但如今餐廳已雇用超過10名員工，包括在地台灣人與美籍廚務助理，營運步上軌道。

Kate不僅將台灣味帶到鳳凰城，也透過積極「出攤」累積知名度。她帶著台灣美食參加當地學校活動、雙十國慶與各種國際節慶，攤位上會插著醒目的大面中華民國國旗，「我們的客群一半台灣人，一半美國人」，為工程師緩解鄉愁，也用美食做國民外交。

在美國深耕多年的85度C插旗鳳凰城，出現排隊盛況。（中央社）
台積電落腳鳳凰城 引台灣品牌開枝散葉

台積電落腳鳳凰城後，進駐人力與供應鏈廠商持續擴大，帶來連鎖效應。駐美代表俞大㵢觀察，近年包括員工、眷屬與科技產業相關從業者在此聚集，「當地學校的台灣學生註冊人數，已較過去增加好幾百名。」

人口與商業的聚集，也推升部分地區房價，過去幾年漲幅約兩成，Kate說：「3、4年間，這裡變化真的很大。台灣人越來越多，大家自然會聚在一起，久了就變成台灣社區。」

人口變化帶動商業生態改變，台灣餐飲品牌也在此開枝散葉。如今在鳳凰城周邊，販售便當、熱炒、臭臭鍋的店家愈來愈多，台灣小吃店彷彿形成微型聚落。連鎖品牌像85度C、歇腳亭、大苑子都已開張；八方雲集預計在西北側展店，春水堂、鼎泰豐也陸續進駐。

Kate表示，甚至連靠近廠區的美式量販店好市多，也開始販售麻醬、鐵蛋，以及農曆新年期間的佛跳牆、煎餃、火鍋料等，反映台灣人在地需求逐漸融入當地，成為主流市場的一部分，這也象徵台積電效應悄然改變鳳凰城。

聯發國際旗下的歇腳亭（Sharetea）品牌持續擴張，歇腳亭在鳳凰城目前雖然只有...
台積電 供應鏈 端午節

