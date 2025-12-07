廚房最容易忽略的縫隙 這三樣法寶可以清理乾淨

清理專家分享如何用吸塵器、拖把或小蘇打清理瓦斯爐與流理台之間的縫隙。廚房示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Curtis Adams）

瓦斯爐與流理台之間的空間狹窄又難觸及，容易累積液體和碎屑，即使仔細清理廚房也可能漏掉這惱人的縫隙。清潔專家說，手持吸塵器、平頭拖把或小蘇打都能有效清理縫隙髒汙；想預防髒汙累積除了定期清理，避免拿著食物經過縫隙上方以外，購買適合的矽膠縫隙蓋或瓦斯爐封條也能阻絕灰塵落入縫隙，節省許多麻煩。

Martha Stewart報導，清潔公司Cura Maids老闆艾哈邁德（Reshmina Ahmad）說，真正乾淨的廚房應清理瓦斯爐溝槽等隱藏角落，這個區塊比很多人想像的還要重要。以下是清潔專家分享清理溝槽的三種方法。

想清理溝槽內的髒汙，方法一是準備一台狹型吸頭的手持吸塵器，通常建議先用吸塵器清掉散落的碎屑再進行後續步驟。先以手持吸塵器在瓦斯爐與流理台之間吸2到4分鐘，再用小縫隙清潔刷、平頭撣子或乾的平頭拖把清理卡住的碎屑，最後以吸塵器清除剩餘的碎屑。

清潔公司Primavera Cleaning Service共同創辦人勒巴倫（Jhon LeBaron）說，另一方法是使用平頭超細纖維拖把，可以輕鬆清理縫隙。先確保爐子已完全冷卻，使用乾淨平頭拖把浸入熱水再擰乾，將拖把頭伸入流理台與瓦斯爐間的縫隙，清理其中一側，再翻轉拖把頭清理另一側，過程中視需要清洗或更換拖把頭，反覆清理直到拖把頭拉出縫隙不再有髒汙沾黏，等完全風乾後才能使用瓦斯爐。

勒巴倫說，也可使用古巴拖把（Cuban mop），這是一種末端呈T字型的長型木製拖把，搭配抹布就能同時清理兩側灰塵。艾哈邁德說，如果縫隙裡特別髒，可以先噴灑萬用清潔劑或白醋水溶液，等待數分鐘再用沾水的平頭拖把徹底抹乾淨。

艾哈邁德說，針對頑強的汙垢，她推薦櫥櫃常備的小蘇打，因為小蘇打既可穿透油汙、又不會損壞檯面，特別適合大理石或不鏽鋼的檯面。先混合小蘇打與水成濃稠糊狀物，將數個大棉球或化妝棉浸入小蘇打糊，再把棉球包覆在細木棍末端，沿著溝槽上下左右清理，最後用泡過清水的棉球清乾淨，上述也可換成平頭拖把或抹布。

如果希望未來不用常花時間清理溝槽，可以參考以下預防手法。艾哈邁德說，矽膠縫隙蓋（Silicone Gap Covers）是顛覆性的用品，既耐熱、符合食品級，而且能在灰塵掉進縫隙前將之收集，等到變髒只要抽掉再換新的膠條即可。瓦斯爐也有類似矽膠縫隙蓋的專用封條，具各種材質和顏色，勒巴倫說，想像成兩塊地板之間的銜接條，瓦斯爐封條能填補溝槽，有些款式還帶有黏著劑，可緊密貼合兩側。

艾哈邁德說，每周清潔很重要，建議把溝槽加入吸塵器或拖把清單內，定期清理能避免髒汙累積。烹飪時別在溝槽附近切菜或直接拿著食物經過縫隙上方，將砧板或碗往流理台稍微挪一些就能避免很多麻煩。