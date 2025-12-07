我的頻道

電車抵稅沒那麼簡單 華女踩雷後才知門檻限制多

冬季風暴快速移動 俄州到紐約州降雪 全美空中交通大亂

廚房最容易忽略的縫隙 這三樣法寶可以清理乾淨

世界新聞網／輯
清理專家分享如何用吸塵器、拖把或小蘇打清理瓦斯爐與流理台之間的縫隙。廚房示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Curtis Adams）
瓦斯爐與流理台之間的空間狹窄又難觸及，容易累積液體和碎屑，即使仔細清理廚房也可能漏掉這惱人的縫隙。清潔專家說，手持吸塵器、平頭拖把或小蘇打都能有效清理縫隙髒汙；想預防髒汙累積除了定期清理，避免拿著食物經過縫隙上方以外，購買適合的矽膠縫隙蓋或瓦斯爐封條也能阻絕灰塵落入縫隙，節省許多麻煩。

Martha Stewart報導，清潔公司Cura Maids老闆艾哈邁德（Reshmina Ahmad）說，真正乾淨的廚房應清理瓦斯爐溝槽等隱藏角落，這個區塊比很多人想像的還要重要。以下是清潔專家分享清理溝槽的三種方法。

想清理溝槽內的髒汙，方法一是準備一台狹型吸頭的手持吸塵器，通常建議先用吸塵器清掉散落的碎屑再進行後續步驟。先以手持吸塵器在瓦斯爐與流理台之間吸2到4分鐘，再用小縫隙清潔刷、平頭撣子或乾的平頭拖把清理卡住的碎屑，最後以吸塵器清除剩餘的碎屑。

清潔公司Primavera Cleaning Service共同創辦人勒巴倫（Jhon LeBaron）說，另一方法是使用平頭超細纖維拖把，可以輕鬆清理縫隙。先確保爐子已完全冷卻，使用乾淨平頭拖把浸入熱水再擰乾，將拖把頭伸入流理台與瓦斯爐間的縫隙，清理其中一側，再翻轉拖把頭清理另一側，過程中視需要清洗或更換拖把頭，反覆清理直到拖把頭拉出縫隙不再有髒汙沾黏，等完全風乾後才能使用瓦斯爐。

勒巴倫說，也可使用古巴拖把（Cuban mop），這是一種末端呈T字型的長型木製拖把，搭配抹布就能同時清理兩側灰塵。艾哈邁德說，如果縫隙裡特別髒，可以先噴灑萬用清潔劑或白醋水溶液，等待數分鐘再用沾水的平頭拖把徹底抹乾淨。

艾哈邁德說，針對頑強的汙垢，她推薦櫥櫃常備的小蘇打，因為小蘇打既可穿透油汙、又不會損壞檯面，特別適合大理石或不鏽鋼的檯面。先混合小蘇打與水成濃稠糊狀物，將數個大棉球或化妝棉浸入小蘇打糊，再把棉球包覆在細木棍末端，沿著溝槽上下左右清理，最後用泡過清水的棉球清乾淨，上述也可換成平頭拖把或抹布。

如果希望未來不用常花時間清理溝槽，可以參考以下預防手法。艾哈邁德說，矽膠縫隙蓋（Silicone Gap Covers）是顛覆性的用品，既耐熱、符合食品級，而且能在灰塵掉進縫隙前將之收集，等到變髒只要抽掉再換新的膠條即可。瓦斯爐也有類似矽膠縫隙蓋的專用封條，具各種材質和顏色，勒巴倫說，想像成兩塊地板之間的銜接條，瓦斯爐封條能填補溝槽，有些款式還帶有黏著劑，可緊密貼合兩側。

艾哈邁德說，每周清潔很重要，建議把溝槽加入吸塵器或拖把清單內，定期清理能避免髒汙累積。烹飪時別在溝槽附近切菜或直接拿著食物經過縫隙上方，將砧板或碗往流理台稍微挪一些就能避免很多麻煩。

衣服洗完縮水、染色？這些錯誤洗衣習慣別再犯

廚房很乾淨卻一直散發異味？可能是這些食物惹禍

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

蛋液中加這家庭常見物品 輕鬆煎出又鬆又軟歐姆蛋

水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
四生肖年底有望得到長官提拔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

2025-12-04 22:25
牡羊座有時候會因不可避免的小麻煩而暴怒。物品破碎示意圖。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

2025-12-05 22:25
理財網紅指出，許多電力公司在用電需求較低的時段會提供折扣，只需將洗碗或洗衣改在離峰時段進行，一年即可省下數百美元；洗碗機示意圖。(取材自Pexels @Wendelin Jacober)

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

2025-12-06 21:25
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

3生肖看似好說話 其實不好惹…踩到他們底線 果斷結束友誼

2025-12-03 12:55

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

