買車前先試算 輕鬆點一點就知要花多少保養維修、燃油成本

新冠疫情以來養車成本暴增，善用網路工具有助減少不必要的開銷。開車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Vanessa Krebs）

擁有一輛車的成本越來越高，根據海軍聯邦信用合作社（Navy Federal Credit Union）的統計，從2020年1月至2025年8月，養車成本飆升41%，相較之下同期間的消費者物價指數上升幅度為25%。想精打細算從挑選車款、計算保險 和燃油費都很重要，網路上有許多工具可以試算養車成本。

Kiplinger報導，新冠疫情以來汽車保費 急遽增加是養車成本飆升的主因，維修成本相較去年8月也上漲15%，針對進口汽車零組件的25%關稅增加維修成本；而配備先進技術的車款，如盲點偵測器、車道偏移警示系統，維修更為複雜。根據美國汽車協會（American Automobile Association）的資料，車禍後維修這些系統會增加高達37.6%的維修成本。想減輕養車成本可以考慮以下方法。

選擇要買哪一車款時，除了價格，還要考慮燃油經濟性良好的車款，一年下來的油費可相差數百元，可以到能源部fueleconomy（http://fueleconomy.gov）比較不同車款之間的燃油經濟性或試算每年燃料費。品牌可靠度評分也有助於瞭解車輛是否可能需要頻繁維修，J.D. Power近期發布的車輛可靠度調查發現，Lexus的整體評分最高，而大眾化品牌中Buick、Mazda和Toyota名列前茅。

想計算養車的整體成本，汽車資訊網站Edmunds提供養車五年的成本試算工具，包含保險、保養、維修、燃油和其他支出。凱利藍皮書（Kelley Blue Book）也提供不同車款的養車五年成本對照工具。

如果很久沒比較過汽車保險報價，可以到Policygenius或TheZebra等網站上貨比三家，善用自動扣繳或低年里程數可能獲得的各種優惠。定期進行換油、煞車檢查等例行保養，避免日後花大錢維修，根據Edmunds，獨立維修廠或保養廠的費用通常比經銷商更低，但更換複雜的電路系統等特定需求可能還是到經銷商處理比較好。注意折價券或維修優惠。

加油之前可以透過GasBuddy等應用程式尋找附近最便宜的加油站，有些信用卡提供加油回饋，例如好市多（Costco）會員可申辦花旗銀行的Costco Anywhere Visa卡，只要每年燃油費超過7000元，在Costco加油可獲得5%現金回饋、其他加油站則可獲得4%現金回饋，超出部分以1%計算。