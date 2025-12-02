從走路方式看出身體狀況 可用2方法在家測試

步態能反映出神經、骨骼肌肉到心血管系統的整體健康狀況，有助於發現身體潛在問題。走路示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

身體的各種徵象有可能是疾病的早期症狀，其中步態可以反映一個人從神經、骨骼肌肉到心血管系統的整體健康狀況。觀察走路速度、節奏與動作模式有助醫療專業人士更早偵測出潛在問題。一項2011年的研究顯示，步態速度影響老年人的存活率。早期發現步態問題有助於盡早對症下藥。

Parade報導，足科醫師歐文斯（Michael Owens）說，步態是一個人走路的型態，不只是腳的動作，還涉及關節 、肌肉與神經系統，像是速度、節奏、膝蓋抬起多高、手臂是否擺動以及骨盆如何擺動都會影響步態。仔細檢查步態除了肉眼識別，還需要儀器分析平衡能力、步伐長度、每一步的間隔時間和兩腳動作對稱程度。

物理治療師丹尼爾斯（Mikel Daniels）說，步態的微小改變通常代表早期的神經肌肉改變、關節疼痛或平衡問題，走路不穩搖晃不僅是腳的問題，甚至能預示跌倒風險、功能衰退或認知改變。如果察覺到自己的步態有異常，例如突然無法走直線，務必聯繫醫事人員，在問題惡化前找出原因並採取行動，有時候只需要進行肌力訓練、穿戴矯具或更換鞋子就可以解決問題，畢竟雙腳是整個動力鍊的基礎，可能只是要些許額外的照護。

丹尼爾斯說，有兩種簡單測試可以自己在家檢查步態。第一項是原地踏步測試，在鏡子前踏步，觀察兩側動作是否對稱，如果有一邊肩膀或骨盆擺動幅度更大或是往下墜就是異常。另一項測試是往前走，使用相機錄影並對著鏡頭往前走，兩腳應該平穩落地，腳跟著地、站立中期和腳趾離地的模式應該一致，身體不應該偏向某一側。如果發現其中一隻鞋子磨損更快，就該前往檢查。

突發性的步態改變更需要注意。物理治療師馬斯里（Joey Masri）說，經常跌倒或平衡不佳有可能是中風、神經病變等神經系統問題；步伐大、看起來像喝醉的步態可能是酒精或藥物影響、藥物中毒或平衡功能障礙。如果對自己的步態有任何疑慮或擔心，建議諮詢醫師或物理治療師進行全面評估。