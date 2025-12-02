旅行難防行李遺失 業內人士教如何降低損失

搭飛機難防行李被搞丟，該如何降低損失？圖為示意圖。（歐新社）

旅遊旺季期間出國，因旅客人潮多，時常會出現行李未能與本人同時抵達的情況，且這類情形比想像中更常發生，往往使原先夢幻的假期化為一場手忙腳亂的惡夢。英國專家提供一個簡單的小技巧，讓旅客們能將行李遺失的損失降到最低。

重要物品分散放 立即需用則隨身攜帶

每日郵報報導，服務於曼徹斯特與英國主要機場的高端機場接送公司SCS Chauffeurs提供一個簡單的方法來降低在遇上行李遺失時手忙腳亂的風險，就是把必需品分散裝在多個行李箱內。

該公司的商務總監戴蒙德（Hadleigh Diamond）解釋，若把所有必需品集中在同個行李箱內，一旦出現延誤或遺失的情況，「你就會什麼基本用品都沒有，如藥物、充電器或換洗衣物。」他補充，「我們總是建議客戶把重要物品分散到不同行李箱中，這是可以減輕行李在運輸途中遺失所致影響的簡單方式。」

戴蒙德還提到，「這個方法對於有小孩與行程緊湊的旅客來說至關重要，確保你的必需品不是全部塞在同一個地方，代表你能更游刃有餘地應對各種突發狀況。」分裝行李的方法十分簡單，首先把最重要的藥物、貴重物品、充電器，以及一套換洗衣物分散至不同行李箱或手提行李中。此外，每一件行李都要貼上清楚的標籤並附上聯絡方式，有助於遺失時加速找回。務必隨身攜帶護照 、機票 、一個充電器，以及自己「一抵達就需要用到」的物品。

他也建議能使用追蹤器追蹤行李的位置，許多人會使用蘋果的AirTag，以「尋找」功能立即查看行李的位置，其他品牌亦有推出安卓 用戶也能使用的追蹤器。

