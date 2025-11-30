我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

存款不到100萬 美國安享退休可能嗎？

川普已決定Fed下一任主席「大黑馬」強調市場反應正面

全球首隻「水獺搜救員」 尋獲25年前凶器、4人遺骸 助破懸案

TVBS新聞網／編輯 梁雪婷 報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佛羅里達州「恩格爾伍德警犬隊」的小爪水獺「Splash」，因天生能偵測水下氣味，被動物訓練師「哈德塞爾」訓練成為搜救水獺。圖為台灣台北市立動物園救傷收容的水獺，示意圖，與新聞當是水獺無關。(圖／台灣林業署提供)
佛羅里達州「恩格爾伍德警犬隊」的小爪水獺「Splash」，因天生能偵測水下氣味，被動物訓練師「哈德塞爾」訓練成為搜救水獺。圖為台灣台北市立動物園救傷收容的水獺，示意圖，與新聞當是水獺無關。(圖／台灣林業署提供)

佛羅里達州「恩格爾伍德警犬隊」的小爪水獺「Splash」，因天生能偵測水下氣味，被動物訓練師「哈德塞爾」訓練成為搜救水獺。Splash自幼接受專業訓練，僅4個月即能辨識水下氣味，並於阿拉巴馬州首次出任務，成功找到沉沒25年的謀殺案凶器。至今牠已協助尋獲4具遺骸，參與超過20次搜救任務，成為當地搜救行動的重要成員。

搜救水獺Splash助破懸案

搜救圈Peace River K9 Search & Rescue」分享，哈德塞爾發現水獺天生善於捕魚，能偵測水下氣味，因此在Splash僅4個月大時開始訓練。訓練初期，他將帶有人類遺骸氣味的物品投入自家泳池，讓Splash在岸邊嗅聞並尋找，成功後給予鮭魚獎勵。這樣的訓練使Splash能快速辨識並回報水下氣味，僅用4個月就完成基礎訓練。

Splash首次實戰任務於阿拉巴馬州展開，協助警方尋找一把沉沒河底長達25年的謀殺案凶器。這次成功讓Splash的能力受到高度肯定。至今牠已參與超過20次搜救行動，協助尋獲4具人類遺骸，成為佛羅里達州「恩格爾伍德警犬隊」的重要夥伴。

▲ 影片來源：Instagram＠prsark9（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

哈德塞爾表示，Splash預計可工作到10歲，還有7至8年能持續執行任務。他目前也著手訓練另一隻年幼水獺，希望未來有更多水獺能投入水中搜救行列，為案件帶來更多突破。Splash不僅在任務中表現傑出，平時也與人類十分親近，深受同仁與社區居民喜愛。

全球第一隻「水獺搜救員」！尋獲25年凶器、4人類遺骸　破懸案

TVBS新聞網

阿拉巴馬州 佛羅里達州 鮭魚

上一則

睡著後常不自覺彎曲雙臂？醫師示警嚴重後果

下一則

如何辨別AI生成影片？影片長度、畫面構圖是線索

熱門新聞

家事達人說，她將不要的織物剪成抹布清潔廚房，用這方法後已經八年沒買廚房紙巾。廚房紙巾示意圖，和本新聞無關。(路透)

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

2025-11-22 19:12
有網友在網路發問，為什麼現代似乎每個人都暴富，點出許多人習慣舉債過奢華生活的問題。消費示意圖，非新聞事件圖。(路透)

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

2025-11-23 19:05
即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。(路透)

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

2025-11-29 00:20
3星座天性就不喜歡與他人共享生活空間。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

2025-11-23 23:00
四大生肖中年階段更容易在職涯上發光。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Etkin Celep）

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

2025-11-27 21:25
雙魚座中年後更有魅力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

中年魅力超越年少時期 這星座理智與溫柔成性感焦點

2025-11-26 21:05

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
凱特王妃穿舊衣亮相 網對比今昔憂心：消瘦如棒棒糖

凱特王妃穿舊衣亮相 網對比今昔憂心：消瘦如棒棒糖
4口之家年薪需14萬元 知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議

4口之家年薪需14萬元 知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議
余茂春：日相「台灣有事」言論基於戰略現實 美國應效法

余茂春：日相「台灣有事」言論基於戰略現實 美國應效法