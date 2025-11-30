全球首隻「水獺搜救員」 尋獲25年前凶器、4人遺骸 助破懸案

佛羅里達州「恩格爾伍德警犬隊」的小爪水獺「Splash」，因天生能偵測水下氣味，被動物訓練師「哈德塞爾」訓練成為搜救水獺。圖為台灣台北市立動物園救傷收容的水獺，示意圖，與新聞當是水獺無關。(圖／台灣林業署提供)

佛羅里達州 「恩格爾伍德警犬隊」的小爪水獺「Splash」，因天生能偵測水下氣味，被動物訓練師「哈德塞爾」訓練成為搜救水獺。Splash自幼接受專業訓練，僅4個月即能辨識水下氣味，並於阿拉巴馬州 首次出任務，成功找到沉沒25年的謀殺案凶器。至今牠已協助尋獲4具遺骸，參與超過20次搜救任務，成為當地搜救行動的重要成員。

搜救水獺Splash助破懸案

「搜救圈Peace River K9 Search & Rescue」分享，哈德塞爾發現水獺天生善於捕魚，能偵測水下氣味，因此在Splash僅4個月大時開始訓練。訓練初期，他將帶有人類遺骸氣味的物品投入自家泳池，讓Splash在岸邊嗅聞並尋找，成功後給予鮭魚 獎勵。這樣的訓練使Splash能快速辨識並回報水下氣味，僅用4個月就完成基礎訓練。

Splash首次實戰任務於阿拉巴馬州展開，協助警方尋找一把沉沒河底長達25年的謀殺案凶器。這次成功讓Splash的能力受到高度肯定。至今牠已參與超過20次搜救行動，協助尋獲4具人類遺骸，成為佛羅里達州「恩格爾伍德警犬隊」的重要夥伴。

▲ 影片來源：Instagram＠prsark9（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

哈德塞爾表示，Splash預計可工作到10歲，還有7至8年能持續執行任務。他目前也著手訓練另一隻年幼水獺，希望未來有更多水獺能投入水中搜救行列，為案件帶來更多突破。Splash不僅在任務中表現傑出，平時也與人類十分親近，深受同仁與社區居民喜愛。

TVBS新聞網