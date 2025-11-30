飛機上細菌多 學者建議返家必做1事降低生病風險

我的頻道

世界新聞網／輯
學者表示，飛機雖非天生骯髒，但細菌與病毒在機艙中有多種傳播方式，從乘客手臂擦過扶手、頭靠座椅背，到排隊等候廁所等，都可能讓微生物轉移至衣物上；機艙示意圖。(取材自Unsplash @Suhyeon Choi)
學者表示，飛機雖非天生骯髒，但細菌與病毒在機艙中有多種傳播方式，從乘客手臂擦過扶手、頭靠座椅背，到排隊等候廁所等，都可能讓微生物轉移至衣物上；機艙示意圖。(取材自Unsplash @Suhyeon Choi)

飛機每日接待大量乘客，托盤桌、扶手、安全帶與頭頂行李櫃等高接觸表面常在航班間未經消毒即再度使用，使微生物容易附著衣物，再加上長時間與其他旅客近距離接觸，讓細菌有機會隨著飛行沾染在身上。據網站Huffpost報導，專家建議，若家中有年長者、孕婦、幼兒或免疫力較弱者，返家後應立即換下飛行時的衣物，並直接丟入洗衣籃或洗衣機，避免搖晃衣物以免散播微粒，接著立即洗手。

內華達州圖羅大學（Touro University Nevada）微生物與免疫學教授凱倫・杜斯（Karen Duus）表示，飛機雖非天生骯髒，但細菌與病毒在機艙中有多種傳播方式，從乘客手臂擦過扶手、頭靠座椅背，到排隊等候廁所等，都可能讓微生物轉移至衣物。她表示，人與動物周遭都存在「微生物雲」，這些微小粒子在人群匯聚時會互相交換並附著在衣物上。此外，咳嗽、交談與呼吸也能使含病原的飛沫落在乘客身上；鞋底更可能在機場與機艙地面沾上微生物，再轉移至手部或衣物。

美國疾管中心（CDC）「黃皮書」指出，商用客機混合外界新鮮空氣與經HEPA濾網過濾的再循環空氣，可捕捉約99.97%、0.3微米以上的微粒，使空氣品質優於一般建築物。然而，田納西州納許維爾Pediatrix Medical Group 感染科醫師柴克瑞・霍伊（Zachary Hoy）表示，強力濾網雖能降低微粒落在衣物上的機率，但在旅客上下機、滑行等待時，空氣交換未必運作，濾網無法阻絕所有傳染途徑，特別是乘客與生病人士距離1公尺內時，更易受到咳嗽或噴嚏飛沫污染。

杜斯指出，部分具韌性的細菌、真菌孢子、寄生蟲囊體、蛔蟲卵與具蛋白外殼的病毒，若未經清洗或消毒，可在衣物上存活數月甚至數年；但多數微生物會被人體皮膚、眼淚、唾液與上呼吸道黏膜中的抗菌物質中和。梅約診所（Mayo Clinic）則表示，呼吸道病毒能在不同表面存活數小時到數天，且有些病毒在織物上更具感染力。

專家指出，返家後應立即清洗飛行時穿著的衣物，有助減少病菌帶入家中。衣物若材質許可，應以溫水或熱水搭配洗劑清洗，再以烘乾機中高溫烘乾；接觸寵物前也需先換衣與洗手。此外，手機、行李箱拉桿、背帶、水瓶瓶口等高接觸物品也應消毒，若能在換衣前先淋浴效果更佳。霍伊提醒，出發前旅客應評估自身健康狀況，如近期生病，最好延後行程，因康復期間免疫力仍在恢復，更易暴露於感染風險。

