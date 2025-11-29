訂票網站藏玄機 簡單動動手指騙過AI「有感省錢」

專家分享如何切換網站國家設定以更優惠價格訂機票和旅館。網路訂票示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash.com@Vitaly Gariev）

旅遊旺季到來，每個人想訂的旅館、航班可能不同，但都希望買到最便宜的價格。專家表示，利用網站的國家設定就能智取瀏覽器的人工智慧（AI ），獲得更低價格；而且作法非常簡單，只要動手指更改網址，不須安裝任何軟體。

Travel + Leisure報導，雲端最佳化公司Cloud ex Machina的執行長戴維（Thomas Davy）說，許多網站已經採用AI驅動的瀏覽器和裝置，讓人精打細算的努力泡湯，但只要更改網址就能改變網站的國家設定，甚至無須安裝虛擬私人網路（VPN）。

另一種方法是瀏覽Kayak等線上訂票網站時，不要登入任何社群媒體帳號，包含Google，如此AI就無法透過先前的瀏覽活動辨識出你其實是從美國連上網站。戴維說，建議用沒有紀錄、也沒有連結社群媒體的裝置訂票，因為Google和Meta等公司可以追蹤應用程式之外的活動紀錄。

戴維說，AI驅動的網站Cookie會追蹤使用者感興趣的目的地，因此你會在臉書動態消息看到旅館優惠等資訊，可以改用抽屜裡陳年的舊手機或舊筆電訂票，就能智取AI。不過旅客可能要有耐心等一個小時再下訂，因為頻繁搜尋會被訂票系統認定對該項目很有興趣，而凍結虛擬購物車裡的相關選項；如果從新的裝置瀏覽相同班機或旅館，網站並不知道背後是同一人，因此可能會提供其他更昂貴的選項。

為了驗證理論是否可行，Travel + Leisure的專欄作家搜尋法國巴黎喬治五世四季酒店（Four Seasons Hotel George V）在2026年1月20日的住宿資訊，在Expedia的美國網站上找到的價格為3356美元，但換成同公司的墨西哥網站後，價格只要5萬6087墨西哥披索（約3042美元），省下將近10%。戴維說，美國遊客是世界上最富有的遊客之一，因此旅遊公司更願意為價格敏感型的顧客提供更多優惠。