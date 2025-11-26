全網劇集熱度榜出爐 「唐詭」續霸王座、這齣開播急升第二

我的頻道

全網電視劇熱度排行榜出爐。圖為「唐朝詭事錄之長安」。(取材自豆瓣)
全網電視劇熱度排行榜更新，前五名題材橫跨古裝權謀、都市情感、家庭群像、都市玄幻到古裝探案，其中「唐朝詭事錄之長安」持續領跑、「梟起青壤」開播即衝上第二成最大黑馬，引發觀眾討論年底追劇清單是否要重新洗牌。

根據「搜狐」榜單顯示，「唐朝詭事錄之長安」以78.44的熱度穩居第一，系列第三季11月8日在愛奇藝上線並同步登上北京衛視黃金檔，靠原班人馬回歸、單元詭案升級與高規格製作延續口碑，首播兩小時平台熱度破6500、豆瓣開分8.1，雲合數據首日市占率達13.4%，再度坐實年末現象級古裝懸疑劇地位。劇集以唐代志怪與朝堂權謀交織八大案件，重金實景搭建長安108坊，打造「驚而不穢」的東方恐怖氛圍，被視為國產續作長線經營的代表。

排名第二的「梟起青壤」熱度75.94，11月22日於騰訊視頻開播後40分鐘即破2.4萬熱度值，刷新平台2025年現代劇最快破紀錄，首日播放量達1.2億並外銷115國。該劇改編自尾魚小說，以「地上人類對地下地梟」的奇幻體系為骨架，迪麗熱巴飾演的瘋刀傳人聶九羅與陳星旭飾演的復仇者炎拓從對立走向合作，雙強設定與電影級動作戲成為吸粉關鍵。

第三至第五名依序為家庭群像劇「四喜」（75.04）、都市情感劇「他為什麼依然單身」（74.03）與古裝權謀虐戀「鳳凰台上」（73.12）。「四喜」在CCTV-8黃金檔開播後收視37分鐘破3%，但因全員生育與強行和解等設定引發價值觀爭議；「他為什麼依然單身」改編自日劇「不能結婚的男人」，以「反催婚」議題帶動共鳴，霍建華與朱珠的毒舌設計師、清醒女醫生組合被指打破中年偶像劇套路；「鳳凰台上」則以強衝突情節與任嘉倫、彭小苒的「帝后虐戀」吸引古裝受眾。

整體來看，榜單呈現「續作穩定輸出、黑馬靠題材突圍」的年底市場格局。「唐朝詭事錄之長安」以成熟IP與工業化製作穩住基本盤，「梟起青壤」則憑東方奇幻美學和高燃節奏快速擴圈，而「四喜」「他為什麼依然單身」「鳳凰台上」分別在家庭現實、都市情感與古裝情愛賽道形成補位。隨著年末檔期競爭升溫，哪一部能後續反超、或維持熱度長跑，仍有待觀眾口碑與播出走勢驗證。

