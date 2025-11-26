全網劇集熱度榜出爐 「唐詭」續霸王座、這齣開播急升第二

全網電視劇熱度排行榜出爐。圖為「唐朝詭事錄之長安」。(取材自豆瓣)

全網電視劇熱度排行榜更新，前五名題材橫跨古裝權謀、都市情感、家庭群像、都市玄幻到古裝探案，其中「唐朝詭事錄之長安」持續領跑、「梟起青壤」開播即衝上第二成最大黑馬，引發觀眾討論年底追劇清單是否要重新洗牌。

根據「搜狐」榜單顯示，「唐朝詭事錄之長安」以78.44的熱度穩居第一，系列第三季11月8日在愛奇藝上線並同步登上北京衛視黃金檔，靠原班人馬回歸、單元詭案升級與高規格製作延續口碑，首播兩小時平台熱度破6500、豆瓣開分8.1，雲合數據首日市占率達13.4%，再度坐實年末現象級古裝懸疑劇地位。劇集以唐代志怪與朝堂權謀交織八大案件，重金實景搭建長安108坊，打造「驚而不穢」的東方恐怖氛圍，被視為國產續作長線經營的代表。

排名第二的「梟起青壤」熱度75.94，11月22日於騰訊視頻開播後40分鐘即破2.4萬熱度值，刷新平台2025年現代劇最快破紀錄，首日播放量達1.2億並外銷115國。該劇改編自尾魚小說，以「地上人類對地下地梟」的奇幻體系為骨架，迪麗熱巴 飾演的瘋刀傳人聶九羅與陳星旭飾演的復仇者炎拓從對立走向合作，雙強設定與電影級動作戲成為吸粉關鍵。

全網電視劇熱度排行榜出爐。圖為「梟起青壤」。(取材自豆瓣)

第三至第五名依序為家庭群像劇「四喜」（75.04）、都市情感劇「他為什麼依然單身」（74.03）與古裝權謀虐戀「鳳凰台上」（73.12）。「四喜」在CCTV-8黃金檔開播後收視37分鐘破3%，但因全員生育與強行和解等設定引發價值觀爭議；「他為什麼依然單身」改編自日劇「不能結婚的男人」，以「反催婚」議題帶動共鳴，霍建華與朱珠的毒舌設計師、清醒女醫生組合被指打破中年偶像劇套路；「鳳凰台上」則以強衝突情節與任嘉倫 、彭小苒的「帝后虐戀」吸引古裝受眾。

整體來看，榜單呈現「續作穩定輸出、黑馬靠題材突圍」的年底市場格局。「唐朝詭事錄之長安」以成熟IP與工業化製作穩住基本盤，「梟起青壤」則憑東方奇幻美學和高燃節奏快速擴圈，而「四喜」「他為什麼依然單身」「鳳凰台上」分別在家庭現實、都市情感與古裝情愛賽道形成補位。隨著年末檔期競爭升溫，哪一部能後續反超、或維持熱度長跑，仍有待觀眾口碑與播出走勢驗證。