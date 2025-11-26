近傍晚易出現 醫師曝最易忽略的失智症狀

我的頻道

世界新聞網／輯
目前醫界尚未確定日落症候群的確切成因，普遍認為與晝夜節律，人體調節睡眠與清醒的生理時鐘遭受到干擾有關；示意圖。(取材自Unsplash @Jan Krivec)

醫療專家提醒民眾，需重視一項經常被忽略、但極為常見且可能造成困擾的失智症症狀「日落症候群」。隨著白天轉入傍晚，患者可能在此時段出現混亂、焦躁、不安與行為失序情況，約五分之一的失智患者會受到影響。神經心理學家艾普莉．克羅威爾（April Krowel）指出，這是一組源自混亂與失序的症狀；神經科醫師維克托．狄亞茲（Victor Diaz）則表示，症狀有時甚至可持續至深夜，使患者難以理解周遭環境或所處情境，並導致焦慮、躁動、步行徘徊、煩躁與睡眠困難等反應。

據每日郵報Daily Mail報導，「日落症候群」在下午晚些時候或傍晚開始出現，當患者無法理解自己在哪裡、身邊的人在做什麼，原本平常的家庭活動如準備晚餐，也可能變得陌生或具有威脅感。克羅威爾指出，患者往往會感到深層不安全感，包括「不知道自己在哪裡、住在哪裡、無法感到安全」，進而引發焦慮與坐立不安。有些病例會延續至深夜，特別是在路易體失智症中，還可能出現幻覺。狄亞茲表示，症狀長度從幾分鐘到數小時不等，甚至會持續整晚。

目前醫界尚未確定日落症候群的確切成因，普遍認為與晝夜節律，人體調節睡眠與清醒的生理時鐘遭受到干擾有關。晝夜節律高度依賴自然光線，當調節機制變得不穩定，人就可能在晚上更亢奮、白天更加疲憊。其症狀通常是典型失智症表現，但專家指出，在尚未確診的早期患者身上，也可能出現輕微的傍晚混亂、焦慮或易怒，成為值得關注的早期警訊。克羅威爾表示：「通常，人們會在下午晚些時候、傍晚、太陽下山時開始出現症狀。」

造成症狀惡化的情況相當多，包括疼痛、飢餓、焦慮、憂鬱、照明不足、缺乏日照，或視力與聽力障礙（如白內障）。藥物也可能加重情況，狄亞茲提醒家屬應注意「用藥時間與日常變化」，若症狀變嚴重應通報醫師。日落症候群與譫妄相似，但發作時間有助區分：譫妄可在任何時刻突然出現，常預示感染、高血壓、敗血症、血糖劇烈變化或中風等重大醫療問題，而日落症候群則往往在每日相同時段、特別是黃昏前後發生。

環境刺激也可能造成壓力，如家具搬動、照護者更換或傍晚時段噪音等。狄亞茲表示，過度喧鬧會使患者過度受到刺激、甚至崩潰，而照護者應以平靜方式溫柔提醒所在情境，以降低患者焦慮。學者認為，雖然日落症候群對患者與照護家屬而言極具挑戰，但只要建立固定作息、注意光線與噪音控制，再搭配妥善醫療管理，症狀可大幅緩和。

失智症在美國影響超過700萬人，是主要死因之一，且發病率會隨年齡升高，預估到2050年將增加近1300萬人，在85歲以上族群中特別顯著，且對女性與少數族裔社群影響更為突出。

