陳曉、孫千「大生意人」年末壓軸 清末商戰傳奇5看點一次看

世界新聞網／輯
「大生意人」由陳曉主演。(取材自豆瓣)
央視八套與愛奇藝於25日同步推出清末商戰大劇「大生意人」，官宣定檔後預約量突破300萬，並由Disney+提前買下北美、東南亞等地版權。該劇改編自趙之羽同名長篇小說，以「民族商戰」為主軸，描繪書生古平原從被陷害流放到逆襲成「商王」的傳奇道路。根據「搜狐」報導，主創與平台接連強力釋出資訊，「大生意人」五大看點難掩鋒芒，市場普遍看好其成為年末爆款的潛力。

看點一：晚清商戰題材稀缺 鎖定「家國與商路」的大盤敘事 

近年古裝劇多集中在權謀、愛情或奇幻路線，真正把清末商業、金融制度與家國命運結合的正劇相對少見。「大生意人」以票號、茶業、鹽業、糧業等多線商路為舞台，將商幫角力、洋商傾銷危機與民族產業自救放在同一張桌上，試圖呈現一個亂世商人如何在利益、道義與時局之間作出選擇。劇中「求財是小道，富天下是大道」的價值命題，也讓本劇具備與當代商業倫理對話的空間。

看點二：張挺領軍頂配幕後 三年田調打造真實商業世界 

「大生意人」由「天下長河」導演張挺執導並擔任編劇，過往擅長以大歷史中的小人物命運鋪陳主線。為強化時代真實感，劇組歷時三年深研晉商票號、徽商茶業、揚州鹽業等商業背景，並採取「單元商戰＋主線成長」結構，每十集聚焦一個行業，同時穿插科舉舞弊、流放制度等歷史事件。幕後班底也集合「大明風華」攝影、「唐朝詭事錄」美術、「延禧攻略」服裝等主創，搭配「天盛長歌」剪輯與「大明宮詞」音樂團隊，品質規格被視為本劇核心競爭力。

看點三：陳曉、孫千雙主角搭檔 「文武合夥」兼具成長與火花 

陳曉飾演古平原，角色從科舉書生遭陷害、流放寧古塔的「天崩開局」出發，憑智慧與韌性在商海搏命翻身，從茶起家、以鹽立業，最終合縱商幫對抗外患，人物弧線厚度十足。孫千飾演鏢頭之女常玉兒，性格豪爽直率，不是傳統深閨女主，而是與古平原並肩作戰的合夥人。預告中兩人互動快節奏又帶喜感，既有情感張力，也服務於商戰主線。

「大生意人」由孫千主演。(取材自豆瓣)
看點四：戲骨雲集撐起對弈 反派與貴人線條清晰 

配角陣容被外界形容為「黃金卡司」。黃志忠飾演商場巨頭李萬堂，是古平原最狠辣的對手，預告裡冷峻氣場已先立住壓迫感；成泰燊飾演總鏢頭常四爺，兼具草莽義氣與市井智慧，是男主命運轉折的重要推手。劉佩琦、梁冠華、朱茵，以及朱亞文、李純、吳樾、柯藍等人加入，使商戰對弈不只靠主角單線衝鋒，而是多勢力縱橫博弈的群像棋局。

看點五：商業流程細節硬核 也面臨「爽劇化」的書粉考驗 

劇方強調把金融流程當成重要敘事道具，票號匯兌、帳目審計、信用制度等細節皆有研究員跟組校正，力求讓觀眾看懂清末商務運作的「秩序感」。不過原著讀者也關注劇版強化主線、刪減支線後是否過度追求節奏與爽感。能否在快切商戰中仍把人物動機、商道邏輯與「財與義」的辯證拍深拍穩，將是首播後口碑的關鍵。

隨著央視黃金檔與長視頻平台合力推播，再加上海外S級推薦，「大生意人」已在題材新鮮度、製作厚度與市場聲量上占據起跑優勢。首播後能否把商戰的緊繃、家國的重量與角色的情義真正落地，也將決定它是否成為清末商戰劇的下一個標竿。

「大生意人」以「民族商戰」為主軸，描繪書生古平原從被陷害流放到逆襲成「商王」的傳奇道路。(取材自豆瓣)

