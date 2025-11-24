5連鎖超市肉品區被評「很糟」 這家華人愛去就是價錢不漂亮

沃爾瑪、Trader Joe's等五間賣場的肉品區因價格、品質和包裝方式被評為建議不要去購買的超市肉品區。超市肉品區示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@ Iñigo De la Maza）

物價飆漲，越來越多人在意買到的商品品質是否符合那些昂貴的價格，肉類更是如此，因為即使像雞胸肉這樣常見的商品，品質和來源的好壞造成的結果天差地別，一個是獲得美食，一個是獲得食源性疾病。因此，知道哪些店的肉可以買或應該避開非常重要。

每間賣場的肉類區型態和品質都不相同，有些店聘請專業肉品加工人員，簡直就像是開在賣場裡的肉舖，有些就只是把預先裝好的肉放進冷凍庫，其他聽天由命，但這些只能做為判斷肉品的指標，卻無法反映CP值。Daily Meal報導從價錢、品質、包裝方式到肉類等級，選出五間肉品區很糟糕的連鎖超市。

在美華人愛去的Trader Joe's會上榜絕對讓很多人吃驚，畢竟對一間顧客可以用低價挖到很多寶的超市來說，肉品區最大的問題居然是價格。Trader Joe's的肉會偏貴其中一項原因是他們包裝的份量適合小家庭，這對Trader Joe's知名的零食和熟食來說合情合理，但對雞腿來說就不是了，因為大家買肉時常靠一次購買大量來壓低單價，家中只有一兩人的小家庭可以把多買的肉冷凍起來，就不會有買太多的問題了。

但即使忽略份量的因素，Trader Joe's的肉還是比其他店貴，CNBC的報導（https://www.cnbc.com/2019/01/14/6-foods-not-worth-buying-at-trader-joes.html）指出，Trader Joe's的雞肉一磅6.49元，沃爾瑪 品質相近的雞肉一磅只要4.94元。此外，Trader Joe's雞肉的黑肉（雞翅、雞腿等部位）和白肉（雞胸肉、雞里肌等部位）價格相同，這是定價異常的警訊。

目標百貨持續擴張期生鮮和冷凍食品部門規模，也和其他擁有自有品牌的超市一樣，目標百貨也販售許多自有品牌的農產品及肉品，這也代表其自有品牌Good & Gather的肉品來自多個不明的供應商，因此品質參差不齊，目標百貨制定了廣泛的動物福利準則，但他們將其他公司生產的食品貼上自家的品牌標籤再轉售，這樣的白標販售方式讓實際的供應鏈變得有些不透明。

此外，目標百貨店內並不像其他很多賣場店內有肉舖或肉品區專業人員。一名網友在Reddit上表示，Good & Gather的肉有時候價格偏高，還是建議去有專門處理肉又衛生的賣場買肉。目標百貨自有品牌Quality-wise的牛肉評價不錯，但也僅此而已，有Reddit網友批評雞肉和豬肉都很糟糕，豬肉裡常有碎骨，雞肉常讓她需要切掉很多多餘的肥肉。

3. Aldi

Aldi很適合採買，但絕對不是買肉的首選。一名Reddit網友說，無骨雞肉有時會有骨頭，還有人說她買的肉明明還沒過期，卻已經變得黏糊糊還灰灰的，更令人憂心的是Aldi的牛絞肉曾於2023年被農業部發布公共衛生警告，過去也曾有人在包裝好的牛肉中發現透明柔軟的塑膠廢料，雖然這些狀況不常見，但這顯示Aldi供應鏈的某個環節在包裝環境和對細節的注意存在不足。

Aldi肉品的價格也被認為偏高，一位Reddit網友抱怨雞肉是包裝好後才秤重，所以他們花錢買了保麗龍和保鮮膜。Aldi不同分店的肉類區素質差很多，也可能有幸遇到很不錯的分店。雖然Aldi的肉品讓人不盡滿意，但他們的冷凍肉頗受稱讚，所以可以放心的把冷凍庫塞爆，不用擔心買到品質不好的肉。

4. Whole Foods

和Trader Joe's類似，Whole Foods的肉類區最大的問題就是價錢，但和Trader Joe's不同的是，Whole Foods的肉價格偏貴並不讓人驚訝，畢竟這間超市的暱稱是「付全部薪水」（Whole Paycheck），令人驚訝的地方是肉品是Whole Foods整間店最貴的地方，也是和其他店比起來超收最多的地方。

你可以在Whole Foods買到有機商品和特色商品，包括肉類區，但這個在今日已經不罕見， Whole Foods是國內販售有機和高品質商品的先驅，幾年前他們的有機雞肉的確比其他店的雞肉品質更佳，如今Whole Foods雖是認證的有機超市，但其他賣場售賣的有機食品和肉品也符合相同的農業部國家有機標準，因為Whole Foods的作法被其他店仿效，代表其他店的肉和Whole Foods的肉不會差太多，而且其他店的肉因為價錢較便宜，這樣算下來CP值更高。

某些商品是由同一供應商供給多間賣場販售，這很容易發生在賣場自有商品或白標商品上，付較多錢但其實買到的東西是一樣的有點可笑，但這的確會發生，不過換個角度想，這也代表你可以不用掏出全部薪水就能買到和Whole Foods的商品品質一樣的東西，這是一件好事。

5. 沃爾瑪

根據消費者報告（Consumer Reports），74%的顧客對沃爾瑪頗有微詞，受訪者特別點出肉類和禽肉，認為品質不佳及種類太少。那些關於品質的抱怨不無道理，因為很多沃爾瑪賣的肉等級比其他店低。一篇Reddit的貼文指出，沃爾瑪比其他很多賣場賣更多上選級（USDA Select）的肉，這比大多數人習慣買的特選級（USDA Choice）低一等，在沃爾瑪買肉時記得檢視等級標籤，盡量買特選級。

說句公道話，沃爾瑪是一間比起品質更重視價錢的賣場，這也反映在其肉品區；如果想多花點錢確保買到品質上乘的商品，那可能就是肉、禽肉和海鮮。