想讓馬鈴薯泥更綿密別用水煮 改加這1物更絲滑

世界新聞網／輯
用牛奶直接煮馬鈴薯，能做出更綿密的馬鈴薯泥，示意圖。(取材自Freepik @timolina)
馬鈴薯是全球最受歡迎的蔬菜之一，料理方式多元，從油炸、烘烤、蒸煮到搗碎皆廣受喜愛。尤其是馬鈴薯泥的做法更是千變萬化，感恩節餐桌上也必備一盤細膩綿滑的馬鈴薯泥。常見的馬鈴薯泥食譜，會建議用鹽水煮熟馬鈴薯，不過一名美食內容創作者提出一個簡單卻令人驚喜的技巧，獲得不少關注。

網站Parade報導指出，網路上已有大量馬鈴薯泥食譜，若搭配事前規劃與備料清單，基本上成功機率相當高。除了用鹽水煮熟馬鈴薯以外，亦有人選擇使用雞湯或蔬菜高湯替代，讓味道更加豐富。除了風味之外，質地也是判斷馬鈴薯泥成敗的重要因素，若能做到細滑濃稠，整體口感將更為出色。不過一名美食內容創作者卻提出，若是直接以牛奶作為烹煮液體來煮馬鈴薯，更可以做出絲滑的馬鈴薯泥。

▲ 影片來源：Instagram@177milkstreet、@Rosemary Gill

@177milkstreet與內容創作者Rosemary Gill的合作影片中，Gill解釋「馬鈴薯就像義大利麵一樣，會把澱粉釋放到煮它們的液體中。」就像煮義大利麵一樣，保留一些煮過的液體，可以讓馬鈴薯本身的天然綿滑感被凸顯，並能更輕鬆做出一鍋到底的料理。

雖然多數家庭都有一套代代相傳的經典馬鈴薯泥食譜，但如果你正在嘗試開發自己的版本，這可能會是一個不錯的起點。一旦掌握這個綿滑的基礎，接下來可以變化的方向就只受到你的想像力限制。要不要加起司？要不要加入香草，還是保持調味簡單？提供給在感恩節大餐中負責做馬鈴薯泥的人更多的選擇與變化。

感恩節 料理食譜

