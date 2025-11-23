「魔法壞女巫2」衝衝衝 有望成為北美年度票房冠軍

「魔法壞女巫：第二部」創2025年迄今北美首映周末票房第二大佳績。(圖／UIP提供)

「魔法壞女巫2」（Wicked：For Good）創2025年迄今北美首映周末票房第二大佳績，拉動北美周末票房時隔兩個月重回億元之上。

據票房統計網站BoxOfficeMojo11月23日的電影市場數據，26部影片北美周末票房（11月21日至23日）報收約1.85億美元，較前一周末大漲逾150%。

一年前，改編自百老匯 同名音樂劇的第一部「魔法壞女巫」（Wicked）亮相，不僅北美和全球票房分別收穫約4.74億和7.58億美元，還贏得第97屆奧斯卡獎 最佳服裝設計與最佳製作設計獎。

此番乘勝推出的奇幻歌舞愛情片「魔法壞女巫2」依然由華裔 導演朱浩偉執導。自11月21日上映後，該片連奪北美單日票房冠軍，並以約1.5億美元首映周末票房在最新一期北美周末票房排行榜力拔頭籌，創2025年迄今北美首映周末票房第二大佳績，僅次於奇幻動作喜劇片「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie）。其平均票房達36452美元，亦高居該統計周期北美周末票房排行榜榜首。

不過，在開畫票房成績超越第一部的同時，「魔法壞女巫2」開畫反響未及前作，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.2、MTC評分58、爛番茄新鮮度70%（246評），CinemaScore打分為A。

與「魔法壞女巫2」同日上映的另外兩部新片——「日租家庭」（Rental Family）和「永生戰士2」（Sisu：Road to Revenge），也衝入本期北美周末票房十強。

喜劇劇情片「日租家庭」以約330萬美元首映周末票房居第5位；獲IMDb評分7.8、MTC評分68、爛番茄新鮮度87%（110評），CinemaScore打分為A。

戰爭動作片「永生戰士2」以約260萬美元首映周末票房居第6位。該片獲IMDb評分7.4、MTC評分76、爛番茄新鮮度96%（68評），CinemaScore打分為B。與2022年面世的第一部「永生戰士」（Sisu）相比，新作開畫票房稍遜、開畫反響提升。

在新片衝擊下，驚悚犯罪片「出神入化3」（Now You See Me：Now You Don’t）第二個上映周末票房環比下跌56.6%，以約912萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。其北美票房現約3683萬美元，總票房約1.46億美元。