40歲後不想心臟生病 戒菸酒外還要「遠離一類人」

世界新聞網／輯
心臟科醫師說，專注於那些自己在乎和喜愛的人之間的關係，有助於身心健康。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nicole Michalou）
心臟科醫師說，專注於那些自己在乎和喜愛的人之間的關係，有助於身心健康。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nicole Michalou）

心臟健康很重要，心血管的健康對中老年人來說更是重要，因為心臟疾病發生的機率隨著年齡增長而增加，心臟疾病也是近幾年美國人死因排行榜的前幾名。想要避免心臟疾病找上門，心臟科醫師表示40歲後應避免抽菸、喝酒、睡眠不足和維持有害的人際關係。

每日快報（Daily Express）報導，喬治亞州的心臟科醫師倫敦（Jeremy London）執業超過25年，他時常在TikTok分享健康知識，有將近70萬位追蹤者，他近日在TikTok影片提到40歲後為了心臟健康要避免和做到的四件事，影片已累積超過270萬次瀏覽。

喝酒和抽菸

倫敦說40歲後別做的四件事中，第一和第二件事是抽菸和喝酒，他建議各年齡層的人最好都不要做這兩件事，他說如果想為長期健康鋪路，最好不要喝酒，或限制喝的量，因為酒精對身體內每一個細胞都有害，他知道要做到不喝酒很難，因為酒無所不在，所以這是個人選擇，但他希望大家認真考慮。

倫敦說也不要抽香菸和電子菸，應該不會有人否認他說抽菸對身體有害的言論，那會增加肺癌、心臟病和中風的機率。

重視睡眠健康

倫敦說，別為其他事情犧牲睡眠時間，這也是他個人正在努力做到的，因為身體的修復非常重要，特別是當我們年紀漸長後。

梅約診所（Mayo Clinic）也提到睡眠對於預防心臟病的重要性，表示睡眠不足者有更高機率罹患肥胖、高血壓、心臟病、糖尿病和憂鬱症，大多數成年人一天需要至少睡7小時。

解除日常生活中有害的人際關係

倫敦說，遠離和自己的關係有害的人，專注於那些自己在乎和喜愛的人之間的關係，因為到最後，那些人才是最重要的。

梅約診所表示，有害的人際關係會對心臟健康有負面影響，找到處理壓力的方法，例如運動、放鬆的運動或冥想等，有助於身心健康。

@drjeremylondon

Avoid these things (before) and after you turn 40 years old #doctor #surgeon #lifehacks #longevity #fypシ

♬ original sound - Dr. Jeremy London, MD

▲ 影片來源：TikTok＠drjeremylondon（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

