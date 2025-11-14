我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯鬆口期中選舉後 將與川普談2028接班議題

台16遊客點5份披薩 義大利老闆拍片公審後道歉了

久坐造成肩頸僵硬 治療師分享三招伸展恢復柔軟度

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
物理治療師分享適合久坐族恢復肌肉柔軟度的三個簡易運動。伸展示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Vitaly Gariev）
物理治療師分享適合久坐族恢復肌肉柔軟度的三個簡易運動。伸展示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Vitaly Gariev）

整天坐著容易腰酸背痛、肩膀和骨盆變得僵硬，但對於在辦公室工作或是長途通勤的族群而言，久坐是難以避免的事，定時站起來有助抵銷坐著的副作用，或是每周做些阻力訓練增強因為坐著被拉長而無力的肌肉。Fit&Well報導，物理治療師費爾德（Rockie Felder）說，有三個簡易伸展能恢復肌肉柔軟度，建議每次至少做30秒，每天多做幾次，規律伸展就會有效果。

1. 原地弓箭步（Static lunge）

站姿下雙腳打開與肩膀同寬，右腳往前站、同時左腳保持伸直，慢慢地將骨盆往前移，感覺左大腿前側被伸展，維持30秒後再換邊重複動作。費爾德說，整天坐著讓髖屈肌變得非常緊繃，因此許多人做這一動作時身體容易往前傾，這會無法達到伸展效果，所以動作過程要保持胸口挺直，同時腳趾要朝前才能達到最好的伸展效果。

2. 坐姿四字形拉筋（Seated figure-four stretch）

坐在椅子上，腳放平踩地，抬起右腳腳踝放到左膝蓋上，溫和地用手下壓右側膝蓋並維持30秒，再換邊重複動作。這個動作能伸展臀肌群與更深層的梨狀肌，這些肌肉久坐都會變緊繃，進而影響骨盆位置，產生各種病痛，例如坐骨神經痛。

3. 伸展胸椎（Thoracic extension）

坐在椅子上，腳放平踩地，將手放到頭後面，手肘向兩邊往外展開，抬頭往上看以伸展上半身。費爾德說，整天弓著身體會讓頸部、上背部與肩膀緊繃，可能導致頭痛，這項快速的胸椎伸展運動有助於改善上述問題，更棒的是不需要離開椅子就能進行。

上一則

避免染病 醫師建議搭機起飛前必做兩件事

下一則

蘋果聯名三宅一生 iPhone Pocket被酸醜照樣賣到缺貨

延伸閱讀

每天一分鐘促進骨密度 65歲女星分享早晨必做運動

每天一分鐘促進骨密度 65歲女星分享早晨必做運動
小腹愈來愈明顯 四招「床上運動」快速恢復身材

小腹愈來愈明顯 四招「床上運動」快速恢復身材
坐著就能做的運動 改善久坐族不自覺易胖姿勢

坐著就能做的運動 改善久坐族不自覺易胖姿勢
喝抹茶恐會導致掉髮？ 營養師揭真實原因

喝抹茶恐會導致掉髮？ 營養師揭真實原因

熱門新聞

海綿容易滋生細菌，洗碗刷是更衛生的選項。洗碗示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

2025-11-09 19:05
三星座先苦後甜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收

2025-11-11 22:05
屬猴、屬龍與屬馬三個生肖最容易透過職場轉換實現薪資飛躍。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

3生肖跳槽運最旺 靠轉職翻身「一次比一次更富」

2025-11-06 23:05
四大生肖青壯年職場運勢強。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由

2025-11-07 23:05
55歲女性計畫十年後退休，她沒有存款還有1萬元的債務，專家說她應該立刻開始積極投資存錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

2025-11-08 19:05
「近三年豆瓣評分人數超過20萬」的高分古裝劇TOP10榜單出爐。左為「長相思」、右為「蓮花樓」。(取材自豆瓣)

近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠

2025-11-12 19:05

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅
魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證

魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證