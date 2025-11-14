久坐造成肩頸僵硬 治療師分享三招伸展恢復柔軟度

物理治療師分享適合久坐族恢復肌肉柔軟度的三個簡易運動。伸展示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Vitaly Gariev）

整天坐著容易腰酸背痛、肩膀和骨盆變得僵硬，但對於在辦公室工作或是長途通勤的族群而言，久坐是難以避免的事，定時站起來有助抵銷坐著的副作用，或是每周做些阻力訓練增強因為坐著被拉長而無力的肌肉。Fit&Well報導，物理治療師費爾德（Rockie Felder）說，有三個簡易伸展能恢復肌肉柔軟度，建議每次至少做30秒，每天多做幾次，規律伸展就會有效果。

1. 原地弓箭步（Static lunge）

站姿下雙腳打開與肩膀同寬，右腳往前站、同時左腳保持伸直，慢慢地將骨盆往前移，感覺左大腿前側被伸展，維持30秒後再換邊重複動作。費爾德說，整天坐著讓髖屈肌變得非常緊繃，因此許多人做這一動作時身體容易往前傾，這會無法達到伸展效果，所以動作過程要保持胸口挺直，同時腳趾要朝前才能達到最好的伸展效果。

2. 坐姿四字形拉筋（Seated figure-four stretch）

坐在椅子上，腳放平踩地，抬起右腳腳踝放到左膝蓋上，溫和地用手下壓右側膝蓋並維持30秒，再換邊重複動作。這個動作能伸展臀肌群與更深層的梨狀肌，這些肌肉久坐都會變緊繃，進而影響骨盆位置，產生各種病痛，例如坐骨神經痛。

3. 伸展胸椎（Thoracic extension）

坐在椅子上，腳放平踩地，將手放到頭後面，手肘向兩邊往外展開，抬頭往上看以伸展上半身。費爾德說，整天弓著身體會讓頸部、上背部與肩膀緊繃，可能導致頭痛，這項快速的胸椎伸展運動有助於改善上述問題，更棒的是不需要離開椅子就能進行。