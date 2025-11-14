室內設計師分享IKEA選購指南 這些家具他全都不推薦

我的頻道

世界新聞網／輯
一位室內設計師分享他推薦和不推薦購買的IKEA家具。IKEA示意圖，非新聞事件圖。(路透)
一位室內設計師分享他推薦和不推薦購買的IKEA家具。IKEA示意圖，非新聞事件圖。(路透)

IKEA可以找到很多價格平實但品質好又看起來高檔的家具，但也可能踩到地雷。Parade Home & Garden報導，YouTube頻道有超過10萬人訂閱的室內設計師、網紅葛瑞（Phoenix Ørion Grey）近日在影片中分享他認為IKEA值得和不值得購買的家具品項。

1. 建議不要買：坐墊太薄、扶手太細的沙發

建議買：有厚實坐墊和舒適扶手的沙發

葛瑞說挑沙發時，舒適是首要考量，沙發坐墊如果太薄，大概坐一小時屁股就麻了，另外也沒有人會希望因為坐沙發而得到網球肘，因此選沙發時扶手要有靠墊，不要只是金屬棒上裝一塊布。

葛瑞推薦STOCKHOLM系列的模組化沙發，看起來很高級但價格平實，模組化的設計讓人可以依照喜好擴充或重新排列，每個部件的坐墊和底座都是相連的，因此非常舒適，扶手也有約一英尺寬。

2. 建議不要買：表面是木材條紋的咖啡桌

建議買：桌面平滑的咖啡桌

葛瑞建議避免購買桌面是條紋木質的咖啡桌，他說他很不喜歡這種新的霧面花色，顏色深淺交錯，看起來很雜亂。

如果沒有買實木咖啡桌的預算，葛瑞建議購買一款橡木紋的咖啡桌，桌子的橡木花色是天然的白色，看起來像是以整塊原木製成。

3. 建議不要買：開放式層架的餐邊櫃

建議買：有門的餐邊櫃

葛瑞說，開放式或透明玻璃門的餐邊櫃只會讓物品看起來很亂，他推薦橡木貼皮的STOCKHOLM 2025餐邊櫃，有四個櫥櫃、層架和抽屜都是隱藏式，用途因此更多更廣，把東西收進隱藏式的抽屜和層架看起來東西不會這麼多，避免顯得凌亂。

4. 建議不要買：餐椅

葛瑞不喜歡IKEA的任何餐椅，他在影片中一連指了IKEA店內好幾張椅子，表示他都不會想買，一張都不推薦，影片最後他看著鏡頭，表情戲謔地說「希望這對大家有幫助」。

▲ 影片來源：YouTube＠Design Daddy（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

