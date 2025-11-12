學者實測「隔夜披薩」細菌生長情況 得到意外結果

一名微生物學家的實驗顯示，放置了一夜後的披薩」會增生大量的細菌；示意圖，非新聞事件圖。(取材自Unsplash @Ari Kurniawan)

一名微生物學家近日公布了一段影片，揭示外帶披薩在放置到隔日後潛藏的大量細菌，結果令人震驚。根據每日郵報（Daily Mail）報導，芝加哥的食品品質控制分析師尼可拉斯‧艾雪（Nicholas Aicher）發布影片中是一個一半起司、一半臘腸口味的外帶披薩，他為了觀察剛購買後與放置一日後披薩上的細菌生長情況，分別以棉花棒採集樣本後放入培養皿觀察。

經過一段培養時間後，艾雪發現取樣新鮮起司片的培養皿「乾淨無瑕」，但取樣新鮮臘腸片的培養皿卻出現明顯細菌生長。當他檢查取樣自隔夜披薩的培養皿時，起司片在培養皿中出現可見的細菌群，而臘腸片反而比新鮮時的樣本細菌更少，讓他無法解釋原因。艾雪表示，他進行這項實驗是為了讓人們了解日常生活中看不見的細菌世界，「這樣的細菌生長，其實每天都在我們身邊發生。」

這段影片觀看次數超過1.3萬次，盡管實驗結果讓人倒胃口，但網友仍不為所動。影片留言區中，有人直言「我還是會吃」，也有網友指出臘腸含鹽量高，這可能抑制了細菌增長。另一位留言則說：「是臘腸油脂讓細菌長更多嗎？怎麼會？不過我還是會吃放一天的披薩。」對許多觀眾而言，這段影片雖令人驚訝，卻看似並未動搖留言網友對外帶披薩的熱愛。

報導同時提到，艾雪先前也曾測試「5秒規則」，驗證食物掉在地上若在5秒內撿起是否仍可安全食用。在那支累積超過百萬觀看的影片中，他實驗掉在自家地上後「停留不同秒數」才撿起的食物的細菌生長，包括1秒、5秒、10秒、20秒、30秒與1分鐘等。不過他並未直接採集食物，而是將培養皿顛倒放置於地面相同時間後，再拿起來放置觀察。結果顯示，所有樣本皆有不同程度的細菌生長；其中1秒與5秒的菌量幾乎相同，布滿了培養皿，推翻了「5秒內撿起即可安全食用」的說法。艾雪最後表示，不論食物在地上放5秒或60秒，「都同樣噁心」。

