用微波爐加熱海鮮「絕對會後悔」 最佳回溫法曝光

用微波爐加熱海鮮會讓海鮮風味盡失，還會讓屋內瀰漫腥味，最好以爐子或烤箱加熱。海鮮示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@yeojin yun）

海鮮是種極端的食物，新鮮時非常美味，隔餐加熱後卻可能口感和風味盡失，放進微波爐加熱會更快破壞海鮮味道，雖然微波爐很方便，但問題是蛋白質在微波爐裡很容易加熱過頭，還會讓屋裡瀰漫一股腥味，建議加熱海鮮時，可以用防油紙或鋁箔紙密封後在烤箱或爐灶加熱，才能避免破壞食材口感和維持室內氣味宜人。

The Takeout報導，海鮮的口感與味道取決於溫和、有控制的加熱，微波爐加熱時溫度不均，會導致蝦子口感有如橡膠、魚肉吃起來又乾又柴、扇貝變得嚼不爛；建議用正確的方式加熱海鮮，才能享受海鮮帶來的美妙滋味和口感。

報導指出，微波加熱時食物受熱不均，所以可能鮭魚 片中心熱了，兩邊已經過熟了，一旦海鮮煮過頭就回不去了，因為水分流失，所以口感變得不佳，鮮味也都不見了，即使只是一小片蟹肉，用微波加熱一分鐘也會從軟嫩變成乾硬，因為微波爐以高溫直接加熱食物，對較薄或份量少的食物更傷。

若是用較溫和的加熱方式如爐子或烤箱，可以讓蛋白質在不用經歷第二次烹煮的情況下加熱。使用烤箱加熱，可以先在海鮮上灑點液體，高湯、酒和水都可以，用途是鎖住水份，再用鋁箔紙將海鮮簡單包起再加熱；用爐子的話，可以把海鮮放在有蓋的鍋子中以小火加熱，確保海鮮能徹底加熱但又不會變得乾柴，用爐子和烤箱雖然加熱速度慢，但總比加熱後連吃都不想吃得好。

如果在趕時間，一定要在最短時間加熱海鮮，將微波爐功率調低，可以救回一些風味和口感，但即便如此仍有受熱不均的問題，加熱後的食物可能仍無法盡如人意。

微波加熱海鮮還有另一個問題，就是散發的腥味。當海鮮快速加熱時，某些化合物的濃度會升高，讓海鮮腥味在短時間內變得濃烈，在餐廳的廚房還能用通風設備解決，但在家中，特別是空間較小的地方，那股味道會久久無法散去，令人大感後悔，如果在一個和其他人共享的空間如辦公室，味道就成了令人頭痛的問題，海鮮的腥味可能傳播得又快又遠，讓你成為人人敬而遠之的對象。

想完美加熱海鮮，建議以防油紙或鋁箔紙密封海鮮，才能同時鎖住海鮮的鮮味也留住海鮮加熱後的腥味，再以爐子或烤箱加熱，如此就能得到味道口感兼具的海鮮，也能避免廚房聞起來像是海灘。