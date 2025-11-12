我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

中央社／那不勒斯11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統的孫女凱伊11日亮相LPGA巡迴賽記者會。（美聯社）
川普總統的孫女凱伊11日亮相LPGA巡迴賽記者會。（美聯社）

川普總統的孫女凱伊本周將首度在美國女子職業高爾夫協會（LPGA）巡迴賽亮相，賽前獲得川普、世界高球名人堂成員索倫斯坦與15座四大賽金盃得主老虎伍茲的指導。

路透報導，18歲的凱伊（Kai Trump）獲贊助商邀請參加安妮卡蓋布里奇賽（The Annika Driven by Gainbridge），此舉引發不少批評聲浪。目前為高三生的凱伊承諾將加入邁阿密大學（University of Miami）校隊，她在本地賽事中表現平平，但在社群媒體擁有近900萬名粉絲，而且是總統川普的孫女。

這場比賽將在佛羅里達州那不勒斯（Naples）的鵜鶘高球俱樂部（Pelican Golf Club）舉行，正在與凱伊母親凡妮莎（Vanessa）交往的老虎伍茲（Tiger Woods）在賽前向凱伊提供建議。

凱伊今天說：「我的意思是，他是全世界最棒的高爾夫選手，我會這麼說。而且他的人更棒。他告訴我放輕鬆、享受比賽，順其自然。該發生什麼，就讓它發生。」

凱伊10日與賽事主辦人索倫斯坦（Annika Sorenstam）一起參加職業業餘配對賽並打了9洞，索倫斯坦對這名青少女對高爾夫的熱情以及在眾人關注下仍可保持從容的態度印象深刻。

曾入選世界高球名人堂（World Golf Hall of Fame）的索倫斯坦說：「老實說，我真的不知道她怎麼辦到的。才18歲就要聽到這麼多評論，她內心肯定非常堅強。我想我們都能體會偶爾被說三道四的感受，但她面對的批評是我們的1000倍。」

「所以，這也是為什麼我只想讓她放鬆一下，來這裡享受比賽。我們想讓她覺得這裡就像家一樣，我也希望讓她覺得受歡迎。我的意思是，給這個女孩一個機會，好嗎？我想這是我們這周的責任。」

凱伊說，她的擊球是她的強項，同時坦承需要在果嶺周邊加強表現。她目前沒有專屬教練，在青少年邀請賽（Junior Invitational）表現不佳。不過，她能仰賴總統本人給她的建議。

凱伊說：「我的爺爺幾乎只是跟我說，出去享受比賽。不要緊張。我會盡量不要緊張。」凱伊說，川普的高爾夫打得「相當不錯」，但不願透露她是否曾在場上打敗過自己的爺爺。

圖為今年9月，川普（右）與他的孫女凱伊在白宮。（美聯社）
圖為今年9月，川普（右）與他的孫女凱伊在白宮。（美聯社）

川普 老虎伍茲 社群媒體

上一則

先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收

下一則

抓到就業疲軟元凶？聯準會理事：AI使企業縮減聘雇計畫

延伸閱讀

中外交官稱「斬首」高市早苗 川普避批中：我和習很好

中外交官稱「斬首」高市早苗 川普避批中：我和習很好
2028總統大選共和黨點將錄 范斯、盧比歐排名領先

2028總統大選共和黨點將錄 范斯、盧比歐排名領先
這也能特赦？登山路跑抄捷徑被罰 獲川普開恩

這也能特赦？登山路跑抄捷徑被罰 獲川普開恩
川普稱政府關門結束是「重大勝利」

川普稱政府關門結束是「重大勝利」

熱門新聞

海綿容易滋生細菌，洗碗刷是更衛生的選項。洗碗示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

2025-11-09 19:05
11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
屬猴、屬龍與屬馬三個生肖最容易透過職場轉換實現薪資飛躍。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

3生肖跳槽運最旺 靠轉職翻身「一次比一次更富」

2025-11-06 23:05
四大生肖青壯年職場運勢強。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由

2025-11-07 23:05
55歲女性計畫十年後退休，她沒有存款還有1萬元的債務，專家說她應該立刻開始積極投資存錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

2025-11-08 19:05
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等